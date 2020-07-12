Як відкрити щільно закручену банку за допомогою скотчу: несподіваний лайфхак

Є різні способи відкрити міцно закриту банку: за допомогою ложки, гумових рукавичок або навіть шляхом нагрівання кришки. Якщо такі варіанти вам не підходять, спробуйте простий лайфхак зі скотчем, запропонований користувачем Reddit.

Як видно з відео, потрібно один кінець скотчу наклеїти на кришку, захопивши і торець, і верхню поверхню. Продовження смужки скотчу рекомендується склеїти навпіл, щоб за нього було зручно тягнути – робити це важливо не під прямим кутом, а в бік розкручування кришки.

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Цей спосіб може бути корисний навіть у випадку з пляшковою кришкою. Головне, щоб скотч був міцним – відмінно підійде будівельний або пакувальний.

Якщо відео не відкривається, тоді перейдіть за посиланням.

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