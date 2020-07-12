Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Як відкрити щільно закручену банку за допомогою скотчу: несподіваний лайфхак

  • 42
Як відкрити щільно закручену банку за допомогою скотчу: несподіваний лайфхак - фото 1

Є різні способи відкрити міцно закриту банку: за допомогою ложки, гумових рукавичок або навіть шляхом нагрівання кришки. Якщо такі варіанти вам не підходять, спробуйте простий лайфхак зі скотчем, запропонований користувачем Reddit.

Як видно з відео, потрібно один кінець скотчу наклеїти на кришку, захопивши і торець, і верхню поверхню. Продовження смужки скотчу рекомендується склеїти навпіл, щоб за нього було зручно тягнути – робити це важливо не під прямим кутом, а в бік розкручування кришки.

Це цікаво: Як правильно додавати рідкий порошок в пральну машину: лайфхак здивував мережу

Цей спосіб може бути корисний навіть у випадку з пляшковою кришкою. Головне, щоб скотч був міцним – відмінно підійде будівельний або пакувальний.

How to open a tightly closed jar using duct tape from r/lifehacks

Якщо відео не відкривається, тоді перейдіть за посиланням.

Читайте також: Скільки вам було років, коли ви це дізнались? 10 шокуючих фактів про звичні речі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
  • 03 липня, 15:05
  • 676
Дівчина тижня: відверта фітнес-модель Яніта Янчева, яка заводить своїми формами (18+)
  • 05 липня, 17:47
  • 1577
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2427548
Загрузка...
Новини