Як відкрити ФОП онлайн: у Дії знову запрацювала функція реєстрації бізнесу

Українці знову отримали доступ до найшвидшої у світі реєстрації бізнесу у Дії. На портал повернулась функція відкриття ФОП, тому розповідаємо, як це зробити.

З міркувань безпеки реєстри в Україні були вимкнені, щоб окупанти не могли отримати доступ до персональної інформації українців. Але зараз Єдиний держреєстр юридичних осіб, громадських формувань та ФОПів знову працює, про що повідомляють у Дії. Тому і функція реєстрації бізнесу та вибору системи оподаткування доступна.

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Як відкрити ФОП на порталі Дія

Перейдіть на сайт ДІЯ в категорію Автоматична реєстрація ФОП та авторизуйтесь Заповніть онлайн-форму Перевірте та підтвердьте дані електронним підписом

Заявку перевірять та надішлють до ЄДР для реєстрації автоматично. А результати можна буде побачити вже у кабінеті громадянина на порталі Дія. Також повідомлення про реєстрацію надійде на електронну пошту.

Як відкрити ФОП в Дії

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