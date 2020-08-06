Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Дуже турботливий собака біля басейну підкорив Reddit (відео)

  • 33
Дуже схвильований собака - фото 1
Дуже схвильований собака

Собаки не дарма вважаються відданими друзями людей, а також справжніми зірками інтернету. І цей золотистий ретривер не виняток з правил!

На платформі Reddit користувач з ніком Thund3rbolt поділився відео зі схвильованим собакою, яке за короткий час піднялось у топи. За лічені години допис зібрав понад 30 тисяч балів та більше як 200 коментарів.

І ще: Прогулянки не для слабаків: хлопець з домашніми улюбленцями підкорив мережу (відео)

"Пес переймається, коли його людина у басейні, тому хоче тривати її за руку", – відзначив автор. І справді, на ролику можна побачити турботливого золотистого ретривера, який супроводжує свого господаря біля басейну. Коли ж хлопець відпливає, то пухнастик починає гавкати та простягає йому лапу. Коментатори ж розповіли, що ця порода собак дуже хвилюється за "своїх людей", тому є багато милих історій про те, як улюбленці старались завжди бути поряд.

Doggo is worried when his human is in the pool and wants to hold his hand from r/AnimalsBeingBros

Читайте також: Журналісти розсекретили кличку лабрадора, якого завели принц Гаррі і Меган Маркл

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
  • 02 серпня, 18:50
  • 760
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • 30 липня, 18:00
  • 414
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 1429
Загрузка...
Новини