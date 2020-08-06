Дуже турботливий собака біля басейну підкорив Reddit (відео)

Собаки не дарма вважаються відданими друзями людей, а також справжніми зірками інтернету. І цей золотистий ретривер не виняток з правил!

На платформі Reddit користувач з ніком Thund3rbolt поділився відео зі схвильованим собакою, яке за короткий час піднялось у топи. За лічені години допис зібрав понад 30 тисяч балів та більше як 200 коментарів.

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"Пес переймається, коли його людина у басейні, тому хоче тривати її за руку", – відзначив автор. І справді, на ролику можна побачити турботливого золотистого ретривера, який супроводжує свого господаря біля басейну. Коли ж хлопець відпливає, то пухнастик починає гавкати та простягає йому лапу. Коментатори ж розповіли, що ця порода собак дуже хвилюється за "своїх людей", тому є багато милих історій про те, як улюбленці старались завжди бути поряд.

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