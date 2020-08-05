Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Прогулянки не для слабаків: хлопець з домашніми улюбленцями підкорив мережу (відео)

  • 40
Як виглядає прогулянка з папугами - фото 1
Як виглядає прогулянка з папугами

Тварини регулярно стають зірками інтернету, адже їхня поведінка та вигляд мало кого може залишити байдужим. Але цього разу прославився саме господар, який обрав незвичайних улюбленців для прогулянки.

На платформі Reddit користувач з ніком Byjayen123 поділився епічним відео з папугами, яке за лічені години піднялось у тренди. Допис зібрав понад 33 тисячі балів та більше як 200 коментарів. А все тому, що на записі можна побачити, як хлопець "вигулює" двох великих папуг. Якщо ви думали, що поява собаки додасть у життя фізичних навантажень, то ці улюбленці можуть зробити з вас довгожителя.

І ще: Журналісти розсекретили кличку лабрадора, якого завели принц Гаррі і Меган Маркл

Епічності ситуації додає те, що папуги насправді дуже активні тварини, а невеличкі повідці на них перетворюють всю прогулянку у відвертий марафон. Найкумедніше, що відео знято з машини, яка їхала повз, а господар пернатих зовсім не збавляв темп.

Blursed pet walking from r/blursedimages

Читайте також: Дивіться, як пінгвіни у Британському зоопарку реагують на мильні бульбашки: кумедне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 890
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 1403
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2461721
Загрузка...
Новини