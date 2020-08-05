Прогулянки не для слабаків: хлопець з домашніми улюбленцями підкорив мережу (відео)

Тварини регулярно стають зірками інтернету, адже їхня поведінка та вигляд мало кого може залишити байдужим. Але цього разу прославився саме господар, який обрав незвичайних улюбленців для прогулянки.

На платформі Reddit користувач з ніком Byjayen123 поділився епічним відео з папугами, яке за лічені години піднялось у тренди. Допис зібрав понад 33 тисячі балів та більше як 200 коментарів. А все тому, що на записі можна побачити, як хлопець "вигулює" двох великих папуг. Якщо ви думали, що поява собаки додасть у життя фізичних навантажень, то ці улюбленці можуть зробити з вас довгожителя.

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Епічності ситуації додає те, що папуги насправді дуже активні тварини, а невеличкі повідці на них перетворюють всю прогулянку у відвертий марафон. Найкумедніше, що відео знято з машини, яка їхала повз, а господар пернатих зовсім не збавляв темп.

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