На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як відчувають світ павуки: учені створили мелодію павутини
-
- 11
Якщо героя коміксів Людину-Павука всі й так добре розуміють, то з реальними павуками діалог навряд чи можливий. Але науковці зуміли перетворити коливання павутини у справжню музику, і це варто зацінити!
Американські дослідники з Массачусетського технологічного інституту здивували своїм новим досягненням, адже їм вдалось зробити з вібрацій павутини реальну мелодію, передає Vice.
І ще: Учені порівняли залежність від соцмереж з поведінкою лабораторних пацюків
Для цього кожна нитка отримала таку тональність, яку може зафіксувати людське вухо, а тоді учені розробили тривимірну модель зі струнами, які переплітаються, як павутинка. Кожна отримала свій діапазон, базуючись на натягнутості та довжині. Це й допомогло почути хоч і хаотичну, але "павутинну музику".
Для чого це потрібно? За словами керівника незвичайного проєкту Маркуса Бюлера, науковці прагнули показати, що людська система координат не єдина, яка є. Зважаючи на те, що павуки доволі погано бачать, вони відчувають все навколо через вібрації, в тому числі і павутини.
"І нам стало цікаво: що буде, якщо таке сприйняття світу стане доступним і людині?", – зазначає учений. Хоч і композиція здається доволі заплутаною, але дає дослідникам натхнення для того, щоб навчитись спілкуватись з павуками та впливати на їхню поведінку. "Зараз ми намагаємось згенерувати синтетичні сигнали, щоб розмовляти "мовою" павуків", – діляться у команді.
Читайте також: Учені з'ясували, навіщо горили б'ють себе в груди
-
11:55Бред Пітт на інвалідному візку схвилював фанатів (фото)
-
11:28Як відчувають світ павуки: учені створили мелодію павутини
-
10:58Яким знакам Зодіаку 15 квітня варто планувати майбутнє
-
10:30До літа готова: зваблива модель Жизель Олівейра показала нові фото
-
09:57Погода в Україні 15 квітня: прогноз на сьогодні по містах
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 квітня
-
08:55Як просто почистити мікрохвильовку: лайфхак від блогерки
-
08:29Чому не варто спокушатись на нічні перекуси
-
07:51Nissan представила обмежену серію спорткарів
-
07:22Експерти назвали головні переваги регулярного катання на велосипеді
- 14 квітня
-
21:4910 найпопулярніших секс-поз: опитування, яке покращить твоє інтимне життя
-
21:2115 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Учені порівняли залежність від соцмереж з поведінкою лабораторних пацюків
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:22Учені назвали вік, коли люди почуваються максимально щасливими
-
19:52У мережі показали концепт BlackBerry 5G: потрійна камера та QWERTY-клавіатура
-
19:41Стало відомо, коли Clubhouse буде доступний на Android
-
19:24Автопілот Ford BlueCruise дозволив водіям прибирати руки з керма
-
19:11alyona alyona скопіювала спокусливий образ Каменських
-
18:52Станьте кращою версією себе вчорашнього: як розвинути 4 ключові якості лідера
-
18:42У Reebok представили лімітовані кросівки до Дня марихуани
-
18:26Гороскоп на 15 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:10Японський бренд створив взуття з п'ятьма нафарбованими пальцями
-
17:51У США жінці випадково переказали 1,2 мільйона доларів: наступного дня вона купила будинок
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 квітня
-
07:22Експерти назвали головні переваги регулярного катання на велосипеді
- 14 квітня
-
21:4910 найпопулярніших секс-поз: опитування, яке покращить твоє інтимне життя
-
18:52Станьте кращою версією себе вчорашнього: як розвинути 4 ключові якості лідера
-
15:304 ідеальні серіали для весни, які варто подивитись
-
12:51У МОЗ оновили карантинні зони: хто вийшов з "червоних" регіонів
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 квітня
-
07:30Ці елегантні класичні Porsche відреставрують для конкурсу
- 13 квітня
-
21:15Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки
-
17:50Як змінювалася найсексуальніша ізраїльтянка Бар Рафаелі: фото 18+
-
15:15Свіжий рейтинг надійних вживаних машин: яким б/у авто найбільше довіряють українці
-
12:30Простий психологічний тест: виберіть корабель на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 квітня
-
07:13Яку річ потрібно негайно прибрати з ванної кімнати
- 12 квітня
-
21:55Надто розумна і гаряча: модель Крістін Мей заінтригувала новими фото (18+)
-
17:55Красуні показують епічні селфі, на яких їх неможливо впізнати (фото)
-
14:15GannaBaby – Квіти (Не за бабки): крутий кліп про виживання на карантині
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 квітня
-
08:12Голос країни 11 сезон 12 випуск: як пройшов перший прямий ефір
- 11 квітня
-
19:49Дівчина тижня: гаряча тренерка Теммі Хемброу, яка заводить мережу своїми формами (18+)
-
16:48Названо три знаки Зодіаку, яких чекатиме фінансова удача у квітні
-
12:32Нові популярні пісні квітня: плейлист свіжих хітів
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 квітня
-
08:515 причин, чому на вашому тілі ніколи не з'являться кубики преса