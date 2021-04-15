Як відчувають світ павуки: учені створили мелодію павутини

Якщо героя коміксів Людину-Павука всі й так добре розуміють, то з реальними павуками діалог навряд чи можливий. Але науковці зуміли перетворити коливання павутини у справжню музику, і це варто зацінити!

Американські дослідники з Массачусетського технологічного інституту здивували своїм новим досягненням, адже їм вдалось зробити з вібрацій павутини реальну мелодію, передає Vice.

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Для цього кожна нитка отримала таку тональність, яку може зафіксувати людське вухо, а тоді учені розробили тривимірну модель зі струнами, які переплітаються, як павутинка. Кожна отримала свій діапазон, базуючись на натягнутості та довжині. Це й допомогло почути хоч і хаотичну, але "павутинну музику".

Для чого це потрібно? За словами керівника незвичайного проєкту Маркуса Бюлера, науковці прагнули показати, що людська система координат не єдина, яка є. Зважаючи на те, що павуки доволі погано бачать, вони відчувають все навколо через вібрації, в тому числі і павутини.

"І нам стало цікаво: що буде, якщо таке сприйняття світу стане доступним і людині?", – зазначає учений. Хоч і композиція здається доволі заплутаною, але дає дослідникам натхнення для того, щоб навчитись спілкуватись з павуками та впливати на їхню поведінку. "Зараз ми намагаємось згенерувати синтетичні сигнали, щоб розмовляти "мовою" павуків", – діляться у команді.

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