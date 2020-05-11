Як відбувається утилізація авто: не залишилось нічого

Заведено вважати, що після закінчення життєвого циклу автомобіль вирушає в "кращий світ". Втім, все трохи інакше.

Утилізація єдиний реалістичний сценарій, якого рано чи пізно дочекається будь-яка машина.

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Оскільки автомобілі розкладаються доволі тривалий час через пластик та інші деталі, без утилізації такі авто почнуть масово засмічувати нашу планету. Без повної утилізації не обійтися, і ось в мережі з'явилося відео, як це роблять за допомогою преса.

Тільки подивіться: бідолаха – немов шматочок вершкового масла вирушає під прес, який у підсумку видає акуратний кубик. Впізнати у цьому чотириколісний транспортний засіб більше неможливо. Впевнені, вам цікаво подивитися:

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