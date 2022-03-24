Російські військові на окупованих територіях вилучають українську літературу

Окупанти спалюють книжки або вивозять у невідомому напрямку

У Головному управлінні розвідки при Міноборони України зазначили, що окупанти взялися за українську літературу й підручники історії. Їх вони вилучають на тимчасово окупованих територія.

Так, розповідає ГУР у своєму телеграмі, окупанти взялися за бібліотеки тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей. Звідти вони вилучають українську історичну та художню літературу, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди.

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Для цього окупанти залучили російські підрозділи "воєнної поліції". Тож вони виконують не лише репресивну, а й так звану "ідеологічну функцію".

Передовсім російських найманців цікавлять книжки, у яких ідеться про:

історію українських Майданів;

АТО / ООС;

історію українських визвольних змагань.

Також до "екстремістської" літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову, а також популярну історичну літературу. Ба більше, в окупантів є цілий перелік заборонених для згадування імен. Мовиться про Мазепу, Петлюру, Бандеру, Шухевича, Чорновола.

Відомо, що у Кремінній, Рубіжному (Луганська область), Городні (Чернігівська область) вилучали книжки "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані.

Виявлені книжки вилучають, знищують на місці або вивозять у невідомому напрямку. Нагадаємо, що щось подібне можна було прочитати у "451 градусі за Фаренгейтом" Джорджа Орвелла.

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