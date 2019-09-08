Названий найнебезпечніший напій для зубів

Вчені з університету Берна протестували понад 100 напоїв, харчових продуктів і ліків, з'ясовуючи, які з них найсильніше шкодять зубній емалі.

Виявилося, що найбільшу ерозію викликає нешкідливий на перший погляд чай каркаде.

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Від нього трохи відстають газовані напої, а слідом йде міцний алкоголь. Фахівці провели експеримент, в ході якого досліджували більше 1000 постійних і 300 молочних зубів, які залишилися в кабінетах дантистів. Медики на дві хвилини занурювали зуб в ту чи іншу рідину, а потім вимірювали твердість емалі.

Каркаде

Виявилося, що шкоду несуть напої з високим рівнем кислотності. Безпечним з цієї точки зору буде червоне вино. У ньому містяться речовини, що нейтралізують негативний вплив кислоти, наприклад поліфеноли або особливі білки. Незабаром ці сполуки можна буде додавати в рідину для ополіскування рота, заявляють медики. Автори дослідження дали кілька порад для тих, хто піклується про свої зуби.

Лікарі рекомендують пити такі напої швидко і великими ковтками, тим самим знижуючи час взаємодії зубів з кислим середовищем. А після прополоскати рот водою або почистити зуби.

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