Як відбілити зуби без візиту до стоматолога

Багато людей ставлять собі запитання, чи можна відбілити зуби у домашніх умовах? І наша відповідь – так!

Чистка содою. Цей спосіб знає, мабуть, кожна людина, адже він передається з покоління в покоління вже не одне століття. Корисно тримати баночку із содою у ванній кімнаті і інколи замінювати зубну пасту цією речовиною, яка чудово впорається із завданням відбілити зуби.

І ще: Чому треба багато спати, коли хворієш

Їжте яблука і полуницю. Найефективнішим способом очищення зубів є яблука. Якщо під рукою немає зубної щітки, то краще з'їсти яблуко, що допоможе привести зуби до ідеального блиску і чистоти. А ще можна просто їсти полуницю, але не залишати її довго на зубах, інакше кислота в її складі буде шкодити зубній емалі.

Включіть в раціон "білі страви". Чудовий спосіб відбілити зуби – припинити їсти шкідливі для них продукти і включити в раціон такі, що відрізняються білим кольором. Це рис, курка, риба, деякі морепродукти. Справа в тому, що кольорові продукти здатні фарбувати зуби, а ось білі сприятимуть відбілюванню.

Читайте також: Ці ознаки сигналізують про нестачу води в організмі