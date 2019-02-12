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Як відбілити зуби без візиту до стоматолога

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Їжте яблука і полуницю - фото 1
Їжте яблука і полуницю / SkinStore

Багато людей ставлять собі запитання, чи можна відбілити зуби у домашніх умовах? І наша відповідь – так!

Чистка содою. Цей спосіб знає, мабуть, кожна людина, адже він передається з покоління в покоління вже не одне століття. Корисно тримати баночку із содою у ванній кімнаті і інколи замінювати зубну пасту цією речовиною, яка чудово впорається із завданням відбілити зуби.

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Їжте яблука і полуницю. Найефективнішим способом очищення зубів є яблука. Якщо під рукою немає зубної щітки, то краще з'їсти яблуко, що допоможе привести зуби до ідеального блиску і чистоти. А ще можна просто їсти полуницю, але не залишати її довго на зубах, інакше кислота в її складі буде шкодити зубній емалі.

Включіть в раціон "білі страви". Чудовий спосіб відбілити зуби – припинити їсти шкідливі для них продукти і включити в раціон такі, що відрізняються білим кольором. Це рис, курка, риба, деякі морепродукти. Справа в тому, що кольорові продукти здатні фарбувати зуби, а ось білі сприятимуть відбілюванню.

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