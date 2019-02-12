Ці ознаки сигналізують про нестачу води в організмі

Багато людей звикли думати: якщо не пити достатньо води, то обов'язково буде зневоднення. Чи так це насправді – розповіли фахівці.

Суха шкіра. Якщо ваша шкіра в цілому скоріше суха, ніж нормальна або жирна, то це, звичайно, не може бути симптомом.

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А ось, якщо сухість шкіри нетипова, на це точно варто звернути увагу. Майте на увазі, що достатньо вологи ми втрачаємо через шкіру не тільки в спеку, а й в прохолодну погоду.

Сечовипускання. Один з найефективніших способів контролю над гідратацією організму – спостереження за сечовипусканням. Якщо це відбувається кілька разів на день, об'ємно, а сама сеча світла, то все в порядку. Ну, а якщо навпаки, то вам терміново необхідні кілька склянок води.

Голод. Жага чудово вміє маскуватися під голод. Огляд досліджень на цю тему показав, що дорослі люди з маркерами зневоднення організму, як правило, мали вищу масу тіла. Тому, якщо вам постійно хочеться їсти, спробуйте пити більше води, щоб перевірити, чи не в цьому справа.

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