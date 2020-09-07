Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 вересня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 7 вересня: в Україні виявлено 138 068 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 174 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 7 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 123 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 199 986 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 138 068 Одужали 62 606 Померли 2 877

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (15 276) та у Львівській області (15 881). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 406 Волинська область 5 883 Дніпропетровська область 2 767 Донецька область 1 630 Житомирська область 3 746 Закарпатська область 8 091 Запорізька область 1 931 Івано-Франківська область 10 348 Кіровоградська область 858 Київ 15 275 Київська область 6 278 Львівська область 15 881 Луганська область 434 Миколаївська область 1 665 Одеська область 8 525 Полтавська область 973 Рівненська область 9 762 Сумська область 1 963 Тернопільська область 7 390 Харківська область 10 972 Херсонська область 500 Хмельницька область 3 195 Чернівецька область 11 272 Черкаська область 1 950 Чернігівська область 2 372

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-09-2020:

Захворіли 27 295 999 Одужали 19 379 209 Померли 887 593 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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