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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 7 вересня: в Україні виявлено 138 068 випадки коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 174 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 7 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 123 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 199 986 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 138 068
Одужали 62 606
Померли 2 877

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (15 276) та у Львівській області (15 881). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 406

Волинська область

 5 883

Дніпропетровська область

 2 767

Донецька область

 1 630

Житомирська область

 3 746

Закарпатська область

 8 091

Запорізька область

 1 931

Івано-Франківська область

 10 348

Кіровоградська область

 858

Київ

 15 275

Київська область

 6 278

Львівська область

 15 881

Луганська область

 434

Миколаївська область

 1 665

Одеська область

 8 525

Полтавська область

 973

Рівненська область

 9 762

Сумська область

 1 963

Тернопільська область

 7 390

Харківська область

 10 972

Херсонська область

 500

Хмельницька область

 3 195

Чернівецька область

 11 272

Черкаська область

 1 950

Чернігівська область

 2 372

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-09-2020:

Захворіли 27 295 999
Одужали 19 379 209
Померли 887 593

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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