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Як вибрати смачну хурму: 4 поради

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Хурма - фото 1
Хурма / gettyimages

З настанням холодів, зменшується вибір корисних фруктів. Ми вже попрощалися з ягодами і переключилися на яблука, груші. Але не варто забувати й про хурму!

Хурма не тільки смачна, але і багата кальцієм, калієм, залізом, йодом, магнієм і бета-каротином. І особливо корисна хурма для жінок. Як обрати стиглий і смачний плід? Сортів хурми існує чимало, але вся хурма неприємно в'яже, якщо плоди недозрілі. Як вибрати стиглу і смачну хурму?

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  1. Зовні плоди хурми мають бути гладкі, блискучі, з пружною напівпрозорою шкіркою, але з м'якою начинкою під нею.
  2. Наявність на хурмі коричневих смужок говорить про те, що вона дуже солодка. Чим більше смужок – тим солодша хурма.
  3. М'якоть хорошої хурми за консистенцією схожа на желе, допускається волокнистість, в залежності від сорту.
  4. У стиглої хурми суха плодоніжка або коричневе місце, де плід кріпиться до гілки.

В складі хурми є дубильна кислота (або танін). При зіткненні танінів з елементами організму відбувається згортання білків. Саме це і створює неприємні в'яжучі відчуття в роті. Крім цього, таніни викликають деякі звуження кровоносних судин, відбувається, свого роду, природна анестезія. Важливо відзначити, що в'яжучі властивості хурми проявляються лише у незрілих плодів.

Як вибрати смачну хурму: 4 поради - фото 436866

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Джерело: legkovmeste
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