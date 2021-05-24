Як вибрати смачну, а головне – натуральну полуницю

Магазини та ринки України вже повні полуничними розсипами. Щоб отримати всю користь від полуниці, її треба правильно вибирати.

Зараз у продажу в основному ягоди, привезені з Нікополя і Херсонської області. Найчастіше це сорти "хоней" і "клер", перший – більш солодка, другий – з кислинкою. Дієтологи стверджують, що всього у восьми полуничках більше вітаміну С, ніж в цілому апельсині разом зі шкіркою! Про це пише kaspyinfo.

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Тож, як вибрати смачну ягоду? Стигла полуниця має такі ознаки:

ягоди сухі і без гниття;

однорідний колір;

зелені свіжі листки;

поверхня без вм'ятин і пошкоджень;

насичений аромат.

Варто пам'ятати, що полуниця швидко псується. Щоб зберегти її на тривалий час, треба заморозити її в герметичному пакеті або в спеціальній ємності. При термічній обробці ягода втрачає багато вітамінів. Визначити солодкість полуниці можна, звернувши увагу на держак ягоди. Якщо між зеленими листочками і ягодою є відстань, то полуниця буде солодкою. Якщо листочки щільно прилягають до ягоди, то вона швидше за все буде кислою.

До речі, перед миттям ягід не треба видаляти зелене листя і стебло. Слід висипати полуницю у великий чистий друшляк, промити ягоди під струменем чистої проточної води, почекати хвилину, поки стече вода, і промокнути вимиті ягоди паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу.

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