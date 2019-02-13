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Як вибрати букет квітів, який не зів'яне за один день: поради на Валентина
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Квіти – обов'язковий подарунок жінкам на День святого Валентина. Зібрали для вас поради, як вибрати красивий букет, що буде якнайдовше милувати око вашій коханій!
Не секрет, що всі дівчата й жінки люблять квіти. Навіть, які стверджують, що до них байдужі. Тому на День Валентина в чоловіків часто виникає питання, як обрати найкращий букет.
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Ми зібрали поради флористів, які допоможуть знайти ідеальний подарунок на 14 лютого!
Як обрати найкращі квіти на Валентина
Нічого не вдієш: більшість чоловіків купують букет саме в день свята. І тут головне зрозуміти, наскільки квіти свіжі. Юна троянда відрізняється від перезрілої так само, як 18-річна дівчина від 50-річної дами. Вона – природна, пружна і ще не обзавелася пишними формами. Але, вибираючи квіти, багато хто обирає перестиглих "бабусь". Чому?
Хочеться, щоб букет справив враження. Великі квіти виглядають ефектніше за дрібні. Але тоді слід визначитися, що важливіше – короткочасний ефект чи довгострокова якість. Свіжа троянда не зів'яне через кілька годин. Щоб букет стояв довго – візьміть до уваги певні правила.
Віддавайте перевагу трояндам в "сорочці". Так називають чашолистки – зовнішній шар грубуватих пелюсток із зеленими і бурими прожилками. Сорочка – перша ознака того, що шлях квітки до покупця був коротким і вона його добре перенесла. Рано чи пізно пелюстки починають підгнивати, і продавці їх общипують: спочатку знімають сорочку, потім – те, що під нею, шар за шаром.
Вибирайте бутони, які ще не цілком розпустилися. Вони розкриються за лічені години, опинившись у теплі. Якщо є можливість, трохи стисніть троянду в тому місці, де чашолистки примикають до стебла. У молодої квітки це місце має бути щільним.
Слідкуйте, щоб на пелюстках не було точок і плям. Це – ознаки хвороби або загнивання.
Перевіряйте якість листя. У юної троянди листя теж молоде – соковите і здорове.
Обирайте троянди, які стоять в холодильнику. Квіти зберігають при температурі від +2 до +5 градусів. У теплі вони старіють, що і відбувається, коли троянди виносять в торговий зал. Якщо в магазині немає своєї холодильної камери, краще тут взагалі покупок не робити.
Не беріть занадто дешеві троянди. Навряд чи вони будуть відрізнятися якістю.
Таких же орієнтирів – свіже листя, щільні бутони – потрібно дотримуватися при виборі тюльпанів. Одне доповнення: найкращі тюльпани мають стебла довжиною 40-45 см і важать не менше ніж 40 грамів. Тому, вибираючи між двома квітками, віддавайте перевагу довшій, а між двома упаковками – важчій.
Не беріть дешеві тюльпани з рук у метро та на автобусних зупинок. Квіти можуть бути підмороженими або перезрілими.
Бачили бутони, стягнуті резиночками? Так старим народним способом тюльпани змушують припинити розпускати пелюстки. Але як тільки ви знімете гумку і поставите їх у тепло, вони розкриються і обсиплються за кілька годин.
Перш ніж помістити квіти в вазу, очистіть їх ножем від шипів і листя. Трохи листя можна залишити вгорі, але "підводна частина" повинна бути чистою. Стебло треба підрізати: так квіти будуть краще пити. Троянди підрізають навскоси, тюльпани – під прямим кутом.
У воду корисно висипати пакетик порошку під назвою "Крізал" або щось подібне. Такі препарати подовжують життя квітів до 50%. Можна використовувати і народні прийоми –додати таблетку аспірину як антисептик і 15 грамів цукру на літр води для живлення квітів. Воду потім варто міняти кожен день, не забуваючи оновлювати зрізи на стеблах.
Як купити букет не за всі гроші
Відправляйтеся на оптовий ринок або склад. Тут квіти продаються всім охочим за оптовою ціною або з мінімальною націнкою. Але майте на увазі: квіти будуть в упаковці по 10-50 штук, а після покупки потрібно самостійно зачищати стебла.
Ідеально для такої операції підходять тюльпани, які, як і еквадорські троянди, перевозять без води. Їх можна без проблем зберігати в домашніх умовах. Тільки подбайте, щоб квіти не почали завчасно розпускатися. Для цього візьміть на складі абсолютно суху пачку: тюльпани, які стоять у воді, для зберігання не годяться. Паперову упаковку краще не розкривати: нехай стебла лежать туго складені. Зберігати їх найкраще в темному і прохолодному приміщенні: підійдуть підвал, гараж або балкон.
Увечері 13 лютого, не розкриваючи упаковку, підріжте стебла квітів гострим ножем і поставте в воду на кілька сантиметрів. За ніч тюльпани "нап'ються" і стануть пружними. Вранці зробіть красивий букет, скріпивши стебла стрічкою. Такий подарунок буде тішити око днів п'ять, а то й весь тиждень.
І наостанок: чудовою альтернативою традиційного букету стане вазон, яким ваша кохана зможе насолоджуватися дуже довго.
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