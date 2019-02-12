Подарунки на День Валентина 2019 дівчині чи дружині: найкращі ідеї

День Святого Валентина уже 14 лютого, а це означає, що подарунки для коханої потрібно вибирати максимально швидко. Ми вирішили допомогти чоловікам та зібрали найкращі ідеї, що ж подарувати жінці чи дівчині на День закоханих!

Любі чоловіки, ми спрогнозували нелегкість вашого вибору і зробили добірку "тих самих" подарунків, які точно не лишать байдужими вашу кохану. Тож ознайомлюйтеся з нашим матеріалом і мерщій до крамниці – часу лишилося обмаль.

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Та перш ніж перейматися подарунком – ми наполегливо радимо вам спланувати бюджет. Визначтеся, яку суму ви готові витрати на подарунок своій коханій, і вже відштовхуючись від неї – обирайте. Так буде значно простіше й оперативніше, адже з усії можливих варіантів, ви будете опускати саме ті, які надто коштовні, або надто бюджетні.

При виборі подарунку не менш важливим критерієм є статус ваших стосунків. Хтось може не погодитися, і сказати, що головний критерій – кохання. І ми не в силі заперечувати, але все ж варто зважати, кому і що ви даруєте: людині, з якою пережили злети і падіння, чи тій жінці, з якою лише розпочали стосунки. У першому випадку обмежуватися правилом "головне не подарунок, а увага" – неварто, позаяк половинка від вас очікує значно більшого. І це питання не стільки вартості подарунку, скільки його оригінальності.

У другому ж випадку подарунок також важливий, але сприйматиметься він як знак уваги. Ви повинні розуміти: подарувати коштовну річ у вас ще буде нагода, тому не варто випереджати події, навіть якщо дуже того бажаєте.

Подарунок на День Валентина дівчині/жінці

Важливі деталі

Квіти, солодощі та листівки – це саме ті "деталі", які напередодні Дня всіх закоханих можна придбати в незвичному оформленні. Вони слугуватимуть вдалим доповненням основного подарунку, проте аж ніяк не самим подарунком.

Листівка. Хіба можна уявити свято кохання без милого сердечка, на якому буде зображене янголятко, а всередині – чуттєвий віршик? О ні, без валентинки свято втрачає свою казковість, певну дитячість та символічність, тому подбати про гарну листівку для коханої ви зобов'язані. На щастя, у цей період їх можна придбати ледь не на кожному кроці – різного розміру та дизайну.

Валентинка

Солодощі. Цукерки у формі крихітних сердечок, шоколадка з написом, який адресований саме вашій коханій (таку можна замовити у приватних шоколадних майстернях), або тортик у формі великого серця – це те, що точно сподобається вашій другій половинці. Якщо ж солодкого ваша партнерка не вживає, тоді альтернативою буде букет з фруктів або корзина з фруктами у формі серця. Можливо, забагато всього у формі серця, запитаєте ви? Наше категоричне ні – у День всіх закоханих забагато сердечок просто не буває.

Оригінальні смаколики

Квіти. При виборі букетної композиції, попередньо з'ясуйте, які квіти подобаються вашій дівчині чи дружині. Чудовою альтернативою буде вазон.

Щоб поєднати все в одному – замовте подарунковий бокс. Туди входить різні приємності, а також корисні жіночі штучки. Ви можете скласти таку коробочку й своїми руками, якщо знайдете на це час.

Подарунковий бокс

Романтичний презент своїми руками

Якщо за період стосунків у вас вже стигло зібратись вдосталь спільних фото або хоча б історій, то можна зробити справді романтичний подарунок. Тут є варіант власноруч зібрати фотоальбом зі знімками та датами, нагадуючи про приємні моменти, проведені разом. Також є варіант написати кілька романтичних листів, у яких розкрити свої почуття. Якщо ж ви знаєте про маленькі мрії коханої, то спробуйте втілити їх у життя.

Спогади завжди викликають ностальгію

Улюблена косметика

Отримати в подарунок улюблений парфум, помаду та пудру – приємно, напевно, кожній жінці. Що не скажеш про парфум, від якого буде її нудити, чи відтінки помади та пудри, які їй абсолютно не підходитимуть. Щоб уникнути подібних ситуацій, даруйте сертифікат на купівлю косметичних засобів. Так вона придбає саме те, що їй сподобається. Якщо ж ви впевнені у смаках другої половинки, тоді сміливо йдіть у магазин самі.

Beauty-box

Прикраси

"Найкращі друзі дівчат – це діаманти", – і складно з цим не погодитися. До Дня Валентина більшість ювелірних будинків випускають лімітовану колекцію на будь-який смак та гаманець, яка відрізняється особливим романтизмом. Підвіски, сережки, каблучки у формі сердечок, стріл кохання або маленьких амурчиків стануть відміним подарунком. Якщо ж ваш бюджет доволі обмежений, то вдалою альтернативою буде якісна біжутерія.

Освідчитися 14 лютого - чудова ідея

Книга

Що книга найкращий подарунок – ми чули багато разів, але коли починаємо задаватися питанням, що ж подарувати, книга – це останнє, що спадає нам на думку. Якщо ви не надто добре знаєте читацькі уподобання вашої партнерки, то обережно дізнайтеся про них.

Романтичні книжки

Емоції для двох

Найкращим подарунком для вашої коханої буде можливість провести цей день разом, але провести не вдома за переглядом романтичного фільму (хоча, як варіант), а якось по-особливому. Нині, в епоху Інтернету, є купу додатків, де можна придбати сертифікат, який передбачає спільне проведення часу. Як щодо романтичного вечору у SPA-салоні, прогулянки на конях, сімейної фотосесії, чи польоту на повітряній кулі або літаку? Та навіть спільний похід до ресторану – це чудова можливість побути у двох.

Love story

Якщо ж ваша половинка займається живописом або гончарною майстерністю – то подарований сертифікат на майстер-клас буде дуже навіть доречним. Так ви продемонструєте зацікавленість та бажання спробувати те, що для неї – невід’ємна частина життя. Словом, вмикайте фантазію, не забуваючи про захоплення коханої, і даруйте їй свято.

Вечеря

Дівчата не просто люблять смаколики, а й обожнюють, коли для них готують, особливо чоловіки. Тому влаштуйте вдома затишну вечерю. Якщо кулінарні здібності обмежуються приготуванням бутербродів та яєчні і пельменів, то можете замовити щось смачненьке з доставкою. Свічки, вдала музика, порядок обіцяють гарним вечір.

Що подарувати дівчині на День Святого Валентина

Білизна

Якщо у стосунках ви давно, то мали б зрозуміти, яка білизна подобається вашій коханій, і який вона носить розмір. Такий подарунок буде досить практичним та потрібним, однак при виборі надавайте перевагу вишуканим моделям, які відрізнятимуться святковістю і подобатимуться й вам.

Подаруйте коханій дівчинці білизну

Романтичний вікенд

Свято кохання – чудова нагода виїхати за місто, і хоча б кілька днів провести подалі від міської метушні зі своє другою половинкою, де будете тільки ви і вона. Якщо ж ви не обмежені роботою у цей період, і ваш бюджет дозволяє, то подаруйте коханій подорож в інше місто або іншу країну.

Гайда на День закоханих закордон!

Пам'ятайте про увагу не лише у День Святого Валентина, а й щодня, адже 14 лютого – лише ще одна причина нагадати про свої почуття. І жоден подарунок не здатен замінити підтримку та щирість. Даруйте кохання :)

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