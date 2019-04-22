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Як виборці псували бюлетені: фоторепортаж

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Українці зіпсували близько 2% бюлетенів - фото 1
Українці зіпсували близько 2% бюлетенів / radiosvoboda

У другому турі президентських виборів українці зіпсували близько 2% бюлетенів. Вони давали поради, питали поради, пропонували своїх кандидатів і писали гасла.

Громадяни України у другому турі виборів висловлювали своє невдоволення політичною ситуацією в країні. Так, виборці на бюлетенях малювали, давали поради або ж питали поради і пропонували своїх кандидатів. Зустрічалися й дивні речі, фото яких користувачі мережі активно публікують у Facebook.

Тут більше: Ми це заслужили: як українці псують бюлетені (фото)

Відзначимо, що 2% зіпсованих бюлетенів – не рекорд в історії України. У другому турі виборів президента України у 2010 році, коли змагалися Віктор Янукович і Юлія Тимошенко, було зіпсовано майже 4,4% бюлетенів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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