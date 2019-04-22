Хто вже привітав Зеленського з перемогою: від Трампа до Януковича

Хто привітав Зеленського з перемогою на виборах президента / УНІАН

Переможець на виборах президента України Володимир Зеленський вже отримує привітання від очільників інших країн і навіть від утікача Віктора Януковича. Хто привітав Зеленського з новою посадою та що бажають майбутньому главі України – читайте далі.

Європейські і не тільки лідери вже вітають шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах нового президента України. Одним із перших зателефонував до глави 95 Кварталу президент США Дональд Трамп.

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"У телефонній розмові президент Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою, а український народ – з мирними та демократичними виборами", – зазначив представник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

President Trump called to congratulate Volodymyr Zelenskyy (@zeteam_official) for his electoral victory and the Ukrainian people for a peaceful & democratic election. We will continue to support ’s efforts to restore its territorial integrity and counter aggression. https://t.co/ShBOWU1rga — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 22 квітня 2019 р.

Несподіванкою стала поява екс-президента-утікача Віктора Януковича, який підготував величезне вітання для Зеленського.

"Я щиро вітаю Вас з обранням на посаду Президента України. Українці довірили Вам цей пост у найважчий для нашої країни момент історії. Миролюбний український народ розколотий і радикалізований як ніколи раніше. Братовбивча війна на моєму рідному Донбасі щодня забирає життя українців і знищує колись процвітаючий край", – заявив він, додавши, що у всіх проблемах та страждання українців винний Петро Порошенко.

Також Янукович раптово вирішив, що головною ціллю Зеленського має стати мир та об'єднання українців, а також покращення добробуту громадян.

Згодом з'явився і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Із задоволенням відзначаю, що фундаментом відносин між нашими країнами традиційно є загартовані спільною історією братні зв'язки білорусів і українців. Підтверджую, що Білорусь завжди була й залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом", – вказано у вітанні.

Харизматичний прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також не залишився осторонь та присвятив Зеленському пост на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

“Вітання Володимиру Зеленському з результатами українських президентських виборів. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи по зміцненню зв'язків між Канадою та Україною, створення нових можливостей для народів обох країн".

Congratulations to Volodymyr Zelenskiy on the results of the Ukrainian presidential election. I’m looking forward to working with you to continue strengthening the ties between Canada & Ukraine, and creating more opportunities for people in both our countries. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 22 квітня 2019 р.

Польський президент Анджей Дуда також одним із перших зателефонував до Зеленського з вітаннями.

@prezydentpl Привітав Володимира Зеленського з обранням Президентом України: "Прошу прийняти мої сердечні поздоровлення з нагоди ввірення Вам Українським народом посади Президента України. Я впевнений що цей вибір підтвердить стійкість на шляху до євроатлантичної спільноти." pic.twitter.com/KaO5QEqFVL — PLinUkraine (@PLinUkraine) 21 квітня 2019 р.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель опублікувала привітання з обранням нового президента на своєму сайті, наголосивши, що країни продовжать співпрацювати та боротись за суверенітет України, а також готова до зустрічі з Зеленським.

"Уряд Німеччини і в майбутньому продовжить активно підтримувати Україну, особливо в її праві на суверенітет і територіальну цілісність...Бажаю вам удачі і успіхів у вирішенні поставлених перед вами завдань", – відзначила вона.

А президент Вірменії Нікол Пашинян й зовсім висловив свою повагу привітанням українською мовою.

1/2 Щиро вітаю Володимира Зеленського з переконливою перемогою на демократичних виборах Президента України! @zeteam_official — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) 21 квітня 2019 р.

2/2 Упевнений, на цій посаді Ви, Володимире Олександровичу, докладете усіх зусиль, щоб дружні стосунки між Вірменією та Україною набули нового рівня та слугували нашим народам!Бажаю Вам успіхів! @zeteam_official — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) 21 квітня 2019 р.

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