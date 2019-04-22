На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Хто вже привітав Зеленського з перемогою: від Трампа до Януковича
-
- 73
Переможець на виборах президента України Володимир Зеленський вже отримує привітання від очільників інших країн і навіть від утікача Віктора Януковича. Хто привітав Зеленського з новою посадою та що бажають майбутньому главі України – читайте далі.
Європейські і не тільки лідери вже вітають шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах нового президента України. Одним із перших зателефонував до глави 95 Кварталу президент США Дональд Трамп.
Актуально: Результати виборів президента України 2 тур: офіційні дані ЦВК 2019
"У телефонній розмові президент Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою, а український народ – з мирними та демократичними виборами", – зазначив представник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
Несподіванкою стала поява екс-президента-утікача Віктора Януковича, який підготував величезне вітання для Зеленського.
"Я щиро вітаю Вас з обранням на посаду Президента України. Українці довірили Вам цей пост у найважчий для нашої країни момент історії. Миролюбний український народ розколотий і радикалізований як ніколи раніше. Братовбивча війна на моєму рідному Донбасі щодня забирає життя українців і знищує колись процвітаючий край", – заявив він, додавши, що у всіх проблемах та страждання українців винний Петро Порошенко.
Також Янукович раптово вирішив, що головною ціллю Зеленського має стати мир та об'єднання українців, а також покращення добробуту громадян.
Згодом з'явився і президент Білорусі Олександр Лукашенко.
"Із задоволенням відзначаю, що фундаментом відносин між нашими країнами традиційно є загартовані спільною історією братні зв'язки білорусів і українців. Підтверджую, що Білорусь завжди була й залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом", – вказано у вітанні.
Харизматичний прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також не залишився осторонь та присвятив Зеленському пост на своїй сторінці в соцмережі Twitter.
“Вітання Володимиру Зеленському з результатами українських президентських виборів. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи по зміцненню зв'язків між Канадою та Україною, створення нових можливостей для народів обох країн".
Польський президент Анджей Дуда також одним із перших зателефонував до Зеленського з вітаннями.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель опублікувала привітання з обранням нового президента на своєму сайті, наголосивши, що країни продовжать співпрацювати та боротись за суверенітет України, а також готова до зустрічі з Зеленським.
"Уряд Німеччини і в майбутньому продовжить активно підтримувати Україну, особливо в її праві на суверенітет і територіальну цілісність...Бажаю вам удачі і успіхів у вирішенні поставлених перед вами завдань", – відзначила вона.
А президент Вірменії Нікол Пашинян й зовсім висловив свою повагу привітанням українською мовою.
Читайте також: Квартал 95 без Зеленського: у студії розповіли про своє майбутнє
-
14:08Результати виборів президента України 2 тур: офіційні дані ЦВК 2019
-
13:58Страсний тиждень 2019: що можна і не можна робити в останні дні перед Пасхою
-
13:39Голос країни 9: Dan Balan заспівав власну українську пісню з Оксаною Мухою
-
13:27Математик прославився експериментом зі Skittles: фото
-
13:11У Китаї вибух Tesla потрапив на відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:50Переможниця Голосу країни 9 зізналася, кого підтримувала на виборах президента
-
12:35Хто вже привітав Зеленського з перемогою: від Трампа до Януковича
-
12:13Сповідь продавця: як нас нахабно дурять у магазинах техніки
-
11:56Зірка реаліті-шоу здивувала апетитними формами у зміїному образі
-
11:45Складено рейтинг паролів, які найчастіше зламують
-
11:33Гра престолів 8: друга серія відзначилась піснею зі спойлерами
-
11:13Найпишніша модель світу розбурхала мережу образом сексуального зайчика
-
11:05Акція на Радіо МАКСИМУМ: виграй щогодини 1000 гривень на Великодній кошик
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:58Правила акції "1000 гривень на Великодній кошик"
-
10:55Нічні заморозки і тепло: прогноз погоди на 23 квітня в Україні
-
10:43М'язи в одязі: у Китаї розробили незвичайну "розумну" тканину
-
10:29Великий понеділок 2019: що не можна робити, традиції свята
-
10:15Дружина Зеленського: цікаві факти і фото нової першої леді
-
09:51Сексуальний кролик: Ратажковскі розбурхала мережу (18+)
-
09:35Уляна Супрун розповіла, як відновити нервові клітини
-
09:19Гра престолів 8 сезон: дивіться трейлер третьої серії
-
08:54Квартал 95 без Зеленського: у студії розповіли про своє майбутнє
-
08:36Игра престолов 8 сезон 2 серия: смотреть онлайн бесплатно, сюжет и спойлеры
-
14:08Результати виборів президента України 2 тур: офіційні дані ЦВК 2019
-
12:13Сповідь продавця: як нас нахабно дурять у магазинах техніки
-
11:05Акція на Радіо МАКСИМУМ: виграй щогодини 1000 гривень на Великодній кошик
-
10:15Дружина Зеленського: цікаві факти і фото нової першої леді
-
08:25Гра престолів 8 сезон 2 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
00:50Оксана Муха – переможниця шоу Голос країни 2019: біографія і найкращі виступи
- 21 квітня
-
21:55Результати екзит-полу: хто переміг у другому турі виборів 2019
-
19:58Екзит-пол 2 тур виборів президента 2019 онлайн: результати станом на 18:00
-
18:00Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+)
-
16:34Ми це заслужили: як українці псують бюлетені (фото)
-
14:15Чоловіча косуха: як носити, з чим поєднувати та альтернативні варіанти культової куртки
-
12:25Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш королівські правила Єлизавети II
-
10:23Рок-музика: плейлист нових пісень тижня, які варті уваги
-
08:00Привітання з Вербною неділею 2019 в прозі: побажання своїми словами
- 20 квітня
-
21:22Попа Как у Ким: Педан спародіював Каменських, а сексуальна Лопес розляглась на роялі
-
18:45Вибори 2019: Притула розкрив свою думку про обох кандидатів
-
17:00Вибори 2019: які документи треба брати з собою, щоб голосувати
-
13:54Науковці розповіли, коли корисніше займатися спортом
-
10:55Поради, які максимально полегшать генеральне прибирання
-
08:15Картини, які створює цей робот, коштують 13 тисяч доларів
- 19 квітня
-
20:01Порошенко vs Зеленський: реакція мережі на історичні дебати
-
18:45Дебати Зеленський – Порошенко: онлайн трансляція з НСК Олімпійський
-
18:00Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+)
-
16:00Дебати Порошенко vs Зеленський: коли і де дивитися онлайн з Олімпійського
-
15:00Анекдоти про буденне: смішні жарти та історії з життя