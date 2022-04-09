У Мадриді пропонують перейменувати вулиці біля посольства росії

Від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України дипломати у всьому світі влаштовують акції протесту під посольствами країни-агресора, а також змінюють назви вулиць на честь України. Таку ідею підтримав і мер Мадриду.

Посольство України в Іспанії подякувало за гуманітарну допомогу та підтримку українців, які зупинилися в Мадриді. Важливо ще й те, що путіна позбавили почесної відзнаки володаря "Золотого ключа Мадрида".

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Громадські активісти висунули ініціативу щодо зміни назв вулиць, які розташовані біля російського консульства в Мадриді, а також тих, що мають асоціацію з росією. Схожі зміни вже відбулися у Латвії. російське посольство у Ризі тепер стоїть на вулиці Незалежності України.

Є запропоновані варіанти змінити одну з вулиць біля посольства росії У Мадриді на Буча або Ірпінь. Також закликають вулицю росія перейменують на Київ, а вулицю Санкт-Петербург – на Маріуполь Мер Мадриду підтримав таку ідею.

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