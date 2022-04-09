3 правила, як вигулювати собак під час тривалої комендантської години

В деяких містах України запроваджують комендантську годину на кілька днів й у цей час мешканцям заборонено виходити на вулицю. Власники тварин, які звикли до графіка та потребують вигулу на вулиці, можуть вивести улюбленця за певних умов.

В Одеській ОВА пояснили, яким чином мають поводитися господарі собак протягом тривалої комендантської години.

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Якщо вашому чотирилапому улюбленцю необхідно вийти на вулицю, але у місті діє тривала комендантська година, то у цьому проміжку ви можете вивести тваринку на прогулянку. Проте є обмеження.

Як вигуляти собаку під час комендантської години:

Обов'язково носіть із собою паспорт громадянина України або id-картку.

Гуляйте поруч із будинком та намагайтесь максимально скоротити час прогулянки.

Чітко та ввічливо пояснюйте представникам тероборони, Нацгвардії, ЗСУ або Нацполіції, що ви гуляєте з собакою біля своєї парадної.

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