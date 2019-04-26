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Як вберегтися від кліщів, і що робити при укусі цих комах

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Часто підхопити кліщів можна під час прогулянки з домашніми улюбленцями - фото 1
Часто підхопити кліщів можна під час прогулянки з домашніми улюбленцями

Весна – не лише пора тепла та цвітіння, а й сезон, коли починають активізуватися кліщі. Саме ці крихітні комахи можуть переносити вельми небезпечні захворювання – хворобу Лайма та енцефаліт. Розповідаємо вам, як уберегтися від кліщів, і що робити, якщо вас таки вкусила ця комаха.

Як вберегтися від кліщів

  • Віддавайте перевагу прогулянкам у парках і лісах, де немає надто високої трави.
  • Одягайте світлий одяг із закритими рукавами.
  • Можете нанести на тіло ароматичну олію, яка відволіче кліщів: ваніль або лаванду.
  • Після приходу додому потрібно ретельно оглянути тіло та речі.
  • Не варто забувати й про своїх улюбленців, адже на них також можна виявити кліщів.

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Що робити при укусі кліща?

  • Зверніться до пункту медичної допомоги.
  • Якщо немає такої можливості – самостійно видаліть кліща.
Кліщі просто обожнюють ховатися у високій траві - фото 324255
Кліщі просто обожнюють ховатися у високій траві

Як видалити кліща

  • Використайте пінцет. Цим інструментом у перпендикулярному напрямку від місця укусу викрутіть комаху.
  • Місце укусу рекомендують обробити перекисом водню або антисептиком, а руки – ретельно вимити з милом.
  • Кліща необхідно помістити у колбу або аналогічний резервуар, а після цього доставити до лабораторії.
  • Якщо місце укусу набрякло або почервоніло, потрібно без зволікань звернутися до лікаря.

Бережіть себе та здоров'я своїх рідних і близьких!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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