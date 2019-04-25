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Сезон шашликів на носі: шість факторів, які притягують комарів

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Комарів притягує низка факторів - фото 1
Комарів притягує низка факторів

Початок літнього сезону зазвичай супроводжується зростанням активності цих малих і дуже прикрих комах. Розповідаємо вам, що ж так притягує цих істот.

Піт. Для свого відтворення комарам потрібна вода. Тому їх притягують найрізноманітніші місця з підвищеною вологістю. Таким місце може стати частина тіла, рясно вкрита потом.

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Темний одяг. Темні кольори значно легше розпізнаються комарами, ніж світлі. Таким чином вони і знаходять своїх жертв.

Велика кількість натрію та солі в раціоні. Організм виводить сіль і натрій з тіла, а створюваний при цьому специфічний запах, як магнітом притягує комарів.

Група крові. Одне з наукових досліджень стверджує, що володарі 1 групи крові на 83% частіше стикаються з укусами комарів, у порівнянні з тими, хто має інші групи.

Перша група крові притягує комарів - фото 323949
Перша група крові притягує комарів

Вагітність. У майбутньої мами температура тіла, як правило, вища. Кров циркулює по її організму інтенсивніше. А підвищена температура і інтенсивний кровотік притягують москітів.

Вживання алкоголю. Спиртні напої також підвищують температуру тіла. А шкіра починає виділяти хімічні речовини, які приваблюють комарів.

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Джерело: Medikforum
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