Фахівці розповіли, як часто потрібно мити голову

Як часто ви миєте голову? Щодня, через день, раз на тиждень? А чи задумувалися ви, що саме невідповідний догляд за волоссям стає причиною того, що мити голову потрібно регулярніше? Спробуймо розібратися.

Чому волосся стає жирним?

Причиною є сальні залози у шкірі голови. За добу вони виділяють близько 20 грамів шкірного сала, яке проникає у волосся та оберігає його від висихання.

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Ключові моменти, які варто пам'ятати:

шкірне сало необхідне для запобігання зайвого висихання та ламкості волосся;

робота сальних залоз – індивідуальна характеристика людини, яка залежить від її віку, стану здоров'я, генетики та інших факторів.

Щодня мити голову не можна! / Healthline

Як часто потрібно мити голову?

Параді Мірмірані, фахівець-дерматолог фірми Kaiser Permanente, у відповідь на це питання говорить, що єдиного рішення для всіх людей просто не існує. Але є одна істина, яка стосується всіх без винятку!

Ніхто не повинен мити голову щодня!

Зловживання може принести більше шкоди, ніж користі, стверджує директор клініки волосся Бостонського медичного центру Лінн Голдберг. Це парадоксально, але люди, котрі намагаються часто мити голову, стикаються з тим, що їхні сальні залози починають виробляти більше жиру.

Фактори, які потрібно врахувати перед миттям голови

Тип шкіри. Якщо вашу шкіру та волосся можна віднести до категорії "нормальні" (не надто жирне та не надто сухе), то, ймовірно, необхідно мити голову один або два рази на тиждень. Якщо ж у вас жирний тип шкіри, то слід робити це трішки частіше.

Текстура волосся. Цей фактор впливає на те, як швидко шкірне сало поширюється від коренів по всій довжині. Жорстке або кучеряве волосся уповільнює цей процес, тому його можна мити лише раз на тиждень. З іншого боку, люди з тонким прямим волоссям змушені мити голову двічі на тиждень або навіть частіше.

Стиль. Ще одна річ, яку ви повинні врахувати, – це ваша зачіска. Існують різні рекомендації для коротких і довгих стрижок, а також для фарбованого волосся.

Зачіска теж впливає на регулярність миття голови / beardoholic

Найкраща відповідь, яка підійде для більшості людей, полягає в тому, що голову потрібно мити раз на три дні.

Тим, хто звик до щоденного миття голови, така рекомендація може здатися занадто радикальною. Однак варто вам хоча б протягом кількох тижнів слідувати новому графіку, як робота сальних залоз нормалізується і вони будуть виділяти значно менше жиру. В результаті ваше волосся буде виглядати таким же красивим, здоровим і чистим, як і при щоденному митті.

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