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Названо продукти, які допоможуть захистити судини

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Додайте до свого раціону ці продукти - фото 1
Додайте до свого раціону ці продукти / GTA Fitness

Ці продукти потрібно обов'язково включити в раціон харчування взимку, адже у цю пору року підвищується ризик судинних спазмів.

Лимони. Чудовий сезонний продукт. Лимонам властиве покращувати кровообігу, підвищення вироблення червоних кров'яних тілець, які борються з патогенами.

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Оливкова олія. Її вживання покращує судинну прохідність, сприяє збереженню еластичності судинної тканини, допомагає судинам швидше звільнятися від надлишкового холестерину.

Додайте до раціону оливкову олію - фото 303154
Додайте до раціону оливкову олію / Medical News Today

Авокадо. На думку вчених, для захисту судин від характерних уражень дуже корисно з'їдати щонайменше по половині авокадо тричі на тиждень. Цей продукт приносить судинам таку ж користь, як і оливкова олія.

Часник. З'їдайте взимку щодня зубчик часнику або хоча б половинку (можна не розжовувати). У ньому міститься аліцин – ця речовина може розчиняти тромби, а також не дозволяти утворюватися новим.

З'їдайте по зубчику часнику щодня - фото 303156
З'їдайте по зубчику часнику щодня / Medical News Today

Селера. За словами вчених, вживання селери дозволяє знизити концентрацію гормону стресу кортизолу в крові, вкрай небезпечного в великій кількості для серцевого м'яза. Крім того, селера містить речовини, що протистоять процесам відкладення на стінках судин атеросклеротичних бляшок.

Морква. Вживання моркви захищає судини завдяки високому вмісту бета-каротину, який нормалізує рівень холестерину в крові.

Морква нормалізує рівень холестерину - фото 303157
Морква нормалізує рівень холестерину / Good Housekeeping

Яйця. Деякі компоненти яєць захищають кровоносні судини. Зокрема, в них містяться фосфоліпіди, які поліпшують функцію "хорошого" холестерину і уповільнюють тим самим прогресування атеросклерозу. Люди, що з'їдають по одному курячому яйцю на день, мають більш низький ризик серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто їдять рідше.

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Джерело: Medikforum
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