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Названо продукти, які допоможуть захистити судини
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Ці продукти потрібно обов'язково включити в раціон харчування взимку, адже у цю пору року підвищується ризик судинних спазмів.
Лимони. Чудовий сезонний продукт. Лимонам властиве покращувати кровообігу, підвищення вироблення червоних кров'яних тілець, які борються з патогенами.
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Оливкова олія. Її вживання покращує судинну прохідність, сприяє збереженню еластичності судинної тканини, допомагає судинам швидше звільнятися від надлишкового холестерину.
Авокадо. На думку вчених, для захисту судин від характерних уражень дуже корисно з'їдати щонайменше по половині авокадо тричі на тиждень. Цей продукт приносить судинам таку ж користь, як і оливкова олія.
Часник. З'їдайте взимку щодня зубчик часнику або хоча б половинку (можна не розжовувати). У ньому міститься аліцин – ця речовина може розчиняти тромби, а також не дозволяти утворюватися новим.
Селера. За словами вчених, вживання селери дозволяє знизити концентрацію гормону стресу кортизолу в крові, вкрай небезпечного в великій кількості для серцевого м'яза. Крім того, селера містить речовини, що протистоять процесам відкладення на стінках судин атеросклеротичних бляшок.
Морква. Вживання моркви захищає судини завдяки високому вмісту бета-каротину, який нормалізує рівень холестерину в крові.
Яйця. Деякі компоненти яєць захищають кровоносні судини. Зокрема, в них містяться фосфоліпіди, які поліпшують функцію "хорошого" холестерину і уповільнюють тим самим прогресування атеросклерозу. Люди, що з'їдають по одному курячому яйцю на день, мають більш низький ризик серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто їдять рідше.
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