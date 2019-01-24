Названо продукти, які допоможуть захистити судини

Додайте до свого раціону ці продукти / GTA Fitness

Ці продукти потрібно обов'язково включити в раціон харчування взимку, адже у цю пору року підвищується ризик судинних спазмів.

Лимони. Чудовий сезонний продукт. Лимонам властиве покращувати кровообігу, підвищення вироблення червоних кров'яних тілець, які борються з патогенами.

І ще: Ці смаколики пришвидшують старіння

Оливкова олія. Її вживання покращує судинну прохідність, сприяє збереженню еластичності судинної тканини, допомагає судинам швидше звільнятися від надлишкового холестерину.

Додайте до раціону оливкову олію / Medical News Today

Авокадо. На думку вчених, для захисту судин від характерних уражень дуже корисно з'їдати щонайменше по половині авокадо тричі на тиждень. Цей продукт приносить судинам таку ж користь, як і оливкова олія.

Часник. З'їдайте взимку щодня зубчик часнику або хоча б половинку (можна не розжовувати). У ньому міститься аліцин – ця речовина може розчиняти тромби, а також не дозволяти утворюватися новим.

З'їдайте по зубчику часнику щодня / Medical News Today

Селера. За словами вчених, вживання селери дозволяє знизити концентрацію гормону стресу кортизолу в крові, вкрай небезпечного в великій кількості для серцевого м'яза. Крім того, селера містить речовини, що протистоять процесам відкладення на стінках судин атеросклеротичних бляшок.

Морква. Вживання моркви захищає судини завдяки високому вмісту бета-каротину, який нормалізує рівень холестерину в крові.

Морква нормалізує рівень холестерину / Good Housekeeping

Яйця. Деякі компоненти яєць захищають кровоносні судини. Зокрема, в них містяться фосфоліпіди, які поліпшують функцію "хорошого" холестерину і уповільнюють тим самим прогресування атеросклерозу. Люди, що з'їдають по одному курячому яйцю на день, мають більш низький ризик серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто їдять рідше.

Читайте також: 5 порад, які допоможуть розігнати метаболізм