Супрун розповіла українцям, чи треба вірити в ефект плацебо

Висновки про позитивні результати в лікуванні хворіб завдяки лише ефекту плацебо є досить маніпулятивними, вважає Супрун. В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що таке ефект плацебо і чи діє він. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Плацебо називають речовину, яка не має лікувальних властивостей, але рекомендується пацієнту як ліки. Феномен, коли людина відчуває себе краще після прийняття такого препарату, називається ефектом плацебо", – нагадала Супрун.

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Вона зазначила, що в 2010 році був проведений Кокранівський огляд, в якому вчені вивчали результати 202 клінічних досліджень з 60 різними медичними станами. Аналізувалися дослідження, де одна група пацієнтів отримували плацебо, а інша група нічого не отримувала для лікування. Результатом огляду став висновок, що плацебо не має значущого клінічного ефекту, існує лише деякий вплив на симптоми болю і нудоти.

"Проблеми починаються тоді, коли такі "ліки або медичні технології" позиціонують, як альтернативний метод лікування і вважають однією з причин одужання пацієнта. Результати красномовні. Недавнє дослідження наслідків застосування нетрадиційної медицини продемонструвало, що прихильники нетрадиційної медицини більш схильні відмовлятися від стандартного лікування і як наслідок мають більш високий ризик смерті", – підкреслила чиновник.

Вплив головного мозку на численні фізіологічні функції є добре відомим. Але не існує достовірних даних про те, що він може забезпечувати стійкий терапевтичний ефект. Висновки ж про позитивні результати в лікуванні хворіб завдяки лише ефекту плацебо є досить маніпулятивними.

Вчені визначили, що вся справа у контексті, в якому пацієнт отримує лікування. Хороші відносини з лікарем, місце, де надається допомога, увага персоналу, позитивна налаштованість на лікування. Колір і назва препарату і поведінка людей, які поруч, також спрацьовують.

"Саме ці умови, а не препарат без єдиної молекули діючої речовини, як гомеопатія, допомагають посилити лікувальний ефект, і пройти шлях до одужання або зменшення симптомів. Тому вчені пропонують називати це не дією ефекту плацебо, а контекстуальним ефектом. Це допоможе більш раціонально ставитися до процесу одужання і не плутати містику з медициною", – підкреслила Супрун.

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