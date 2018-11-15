Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Як вберегтись від грипу: прості поради від МОЗ

  • 55
Як вберегтись від грипу: прості поради від МОЗ - фото 1

Медики розповіли, як уникнути грипу та що робити, щоб не заразитись.

На офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я в соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною інформацією про медицину. Нещодавно українців попередили про те, як вберегтись від грипу.

І ще: Найпоширеніші звички, яких дуже важко позбутися

"За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 152 тисяч українців. Наразі циркуляцію вірусів грипу не підтверджено лабораторно", – pазначають медики.

Важливо розуміти, що найкращий спосіб знизики ризики грипу та його ускладнень – щорічне щеплення. З початку епідемсезону вакцинувались майже 62 тис. українців.

Як вберегтись від грипу:

  • Не торкайтесь обличчя
  • Часто провітрюйте приміщення
  • Пийте багато води
  • Частіше мийте руки
  • Уникайте контакту з хворими
  • Вживайте більше корисної їжі
  • Висипайте
  • Тримайте себе у хорошій фізичній формі
  • Уникайте стресу та перенавантаження

Читайте також:

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1455
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811723
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука