Як вберегтись від грипу: прості поради від МОЗ

Медики розповіли, як уникнути грипу та що робити, щоб не заразитись.

На офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я в соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною інформацією про медицину. Нещодавно українців попередили про те, як вберегтись від грипу.

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"За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 152 тисяч українців. Наразі циркуляцію вірусів грипу не підтверджено лабораторно", – pазначають медики.

Важливо розуміти, що найкращий спосіб знизики ризики грипу та його ускладнень – щорічне щеплення. З початку епідемсезону вакцинувались майже 62 тис. українців.

Як вберегтись від грипу:

Не торкайтесь обличчя

Часто провітрюйте приміщення

Пийте багато води

Частіше мийте руки

Уникайте контакту з хворими

Вживайте більше корисної їжі

Висипайте

Тримайте себе у хорошій фізичній формі

Уникайте стресу та перенавантаження

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