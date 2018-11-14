Найпоширеніші звички, яких дуже важко позбутися

Ви, мабуть, звернули увагу, що є певні звички, які вас дратують, але ви ніяк не можете їх позбутися. Воно й не дивно, адже частина наших буденних "ритуалів" закладені в нас генетично, і ми повторюємо ці дії навіть не усвідомлюючи, що відбувається.

До вашої уваги перелік людських звичок, яких, швидше за все, нам не вдасться позбутися.

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Звичка пліткувати

Кожен бодай раз у житті пліткував / Oxford Dictionaries

От тільки не треба нас зараз переконувати в тому, що ви ніколи в житті не пліткували. От, до прикладу, пригадайте зустріч з давнім другом. Невже ви не обговорили ваших спільних знайомих? Якщо обговорили – вітаємо, ви у клубі пліткарів.

Звичка все розглядати

Звичку все розглядати ми перейняли від предків / Transitional Support

Ця звичка нам дісталася від предків. Вони для того, щоб вижити повинні були звертати увагу на кожен порух і звук. Ми, звичайно ж, не потребуємо постійної обережності, але інстинкти збереглися. До прикладу, в кафе ми час до часу обертаємо голову в різні сторони, але для чого ми це робимо? Явно не для того, щоб роздивитися всіх гостей закладу. Так ми оцінюємо рівень безпеки.

Звичка нервуватися

Часто ми нервуємося через дрібниці, а дарма! / uarp

Ця звичка також перейшла до нас із давніх часів. Якщо ви вивчали в школі біологію, то знаєте, що під час стресу в організмі людини виробляються два гормони – адреналін і кортизол. Саме вони допомагають людині здійснювати, часом, неймовірні вчинки, які в звичайному житті здалися б їй фантастичними. І знову ми повертаємося до теми виживання. Втім, можемо сміливо зазначити, що у наших предків стреси були короткочасними, що дозволяло акумулювати енергію та агресію для добування їжі та захисту рідних. Ми ж стикаємося зі стресами щодня: у транспорті, на роботі, вдома. І, давайте будемо чесними бодай із собою, наші переживання аж ніяк не впливають на життя, адже, здебільшого, вони лише гальмують нас.

Звичка багато їсти

Якщо ви любите багато їсти – віддайте перевагу овочам і фруктам / Urban Remedy

Отут можемо сказати "спасибі" своїм батькам, які опікали нас змалечку. Пам'ятаєте звичайний обід, коли вас не випускали гуляти, поки ви все не з'їсте? Отож, такі прості речі закарбовуються у нашій пам'яті та стають з часом звичками. Тому не дивуйтесь, що ви не можете нарешті взятися за здоровий спосіб життя. Єдиний варіант – навчитися їсти часто, але малими порціями. Таким чином ви зможете дещо трансформувати вашу звичку, яка стоїть на заваді досягнення ідеальних форм.

Нагадаємо, що для формування нової звички потрібно її "прокачувати" протягом 21 дня. Саме трьох тижнів, на думку науковців, достатньо для того, щоб ваші дії стали доведеними до автоматизму. Тому, якщо хочете позбутися якоїсь звички – знайдіть їй ідеальну заміну, над якою будете працювати!

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