Як вберегти свої гаджети від російських мародерів: 5 важливих порад

Російські окупанти масово викрадають техніку, тож українцям почали надходити повідомлення про відновлення акаунтів. Як вберегти свої гаджети та персональні дані від мародерів – читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації знову звернулись до громадян з закликом потурбуватись про свою безпеку в мережі. Річ у тому, що багатьом українцям, яким довелось тікати з домівок через війну, приходять повідомлення для відновлення акаунтів з викрадених окупантами телефонів. Тому у ЦПД підготували 5 простих, але дуже важливих порад, що дозволять захистити техніку та особисту інформацію.

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Як вберегти свої гаджети від потенційного зламу?

Встановіть пароль блокування екрану. Він має містити мінімум 4 символи та бути достатньо складним; Запишіть свій PUK-код SIM-картки (8 цифр, вказаних на пластиковому тримачі від SIM-картки). Їх можна знайти і через особистий кабінет у мобільному додатку оператора; Запишіть свій IMEI-ідентифікатор пристрою. Його можна отримати завдяки USSD-коду (*#06#); Придбайте запасний смартфон та SIM-картку до нього; У профілі Google у розділі "Способи підтвердження особи" обов'язково вкажіть резервний номер телефону, e-mail довіреної особи та секретне питання.

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