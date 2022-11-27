Як вберегти дім від пожежі, якщо є газовий пальник або пічне опалення: відповідь експертів

Фахівці з МВС України розповіли, як вберегти дім від пожежі, якщо у вас є газовий пальник чи пічне опалення. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Найперше, що варто зробити для захисту оселі від пожежі – це придбати та тримати вдома справний вогнегасник!

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Якщо у вас є газовий туристичний пальник:

Перевіряйте цілісність балончика (відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину)

Використовуйте на відкритому повітрі (якщо використовуєте у приміщенні, там обов'язково має бути вентиляція)

Тримайте балони у темному прохолодному приміщенні

Купуйте лише сертифіковану продукцію та дотримуйтеся інструкції виробника

Якщо у вас пічне опалення:

Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин

Не допускайте перегріву

Впродовж опалювального періоду очищайте димоходи

За можливості перед топковими дверцятами прибийте металевий лист

Не користуйтеся для розпалу легкозаймистими рідинами

Не залишайте піч без нагляду

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