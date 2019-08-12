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Лікарі дали шість порад для жінок, які збережуть їхнє здоров'я
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Після настання 40-річчя жінкам слід уважніше ставитися до свого здоров'я, наголошують лікарі. Ми зібрали найважливіші поради, яких слід дотримуватися кожній представниці прекрасної половини людства.
За словами фахівців, 40 років – важлива віха в житті жінки. В її організмі починається підготовка до менопаузи, зменшується концентрація жіночих гормонів, які впливають на регуляторні механізми, що підтримують здоров'я.
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Водночас, дотримання певних правил дозволяє створити в цьому віці великий запас міцності на майбутні роки, кажуть лікарі. Ось що вони радять жінкам, котрим уже виповнилося 40 років.
Пити воду. Всі знають, що потрібно пити воду. Знають, але не роблять цього. Після 40 пиття води повинно стати обов'язковим ритуалом. У цьому віці поступово сповільнюється метаболізм і слабшають функції нирок – організму фізіологічно потрібно більше води для підтримки здорового обміну речовин.
Вживати більше білка. За словами лікарів, до 40 років жіноче тіло може втратити до 10% м'язів. Щоб уповільнити цей процес, з яким асоціюється старіння, фахівці рекомендують регулярно вживати білок. Просто додайте до раціону яйця, горіхи, курятину, різноманітну молочку.
Дбати про своє серце. Жінкам часто складно уявити, що у них може боліти серце. Але в міру зниження рівня жіночих гормонів ризик серцевих патологій зростає. Медики радять жінкам вміти ідентифікувати ознаки серцевого нападу. За їх словами, після 40 років потрібно щорічно робити ЕКГ і УЗД серця.
Кинути курити. Відмовитися від сигарет ніколи не пізно – це в будь-якому випадку дасть ефект оздоровлення тою чи іншою мірою. У жінок, які кидають курити, це сприяє оздоровленню не тільки легень, але і нирок, сечового міхура, судин.
Контролювати основні показники роботи організму. Лікарі рекомендують щороку проводити скринінг рівня холестерину. Не менш важливо стежити за артеріальним тиском, рівнем цукру в крові.
Перевіряти зір. Після 40 років дуже багато жінок стикаються з проблемами зору. Тим, хто працює за комп'ютером, експерти рекомендують кожні 20 хвилин відриватися від монітора і протягом 20 секунд дивитися на який-небудь предмет на відстані приблизно п'яти метрів. Крім цього, раз на рік корисно проходити повний огляд органів зору – при такому огляді лікар може помітити не тільки ознаки очних порушень, але і діабету або інсульту.
І не забувайте берегти себе та своє здоров'я!
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