Шість звичок довголіття, які потрібно виробити після 40

Науковці назвали звички, які допоможуть вам стати довгожителем. Рекомендуємо виробляти їх вже зараз, щоб з віком вони стали невід'ємною складовою ваших буднів.

Отже, не лише потрібно достатньо часу приділяти сну, відмовитися від шкідливих звичок і займатися спортом, а й виробити ще низку інших ритуалів, які позитивно вплинуть на тривалість вашого життя.

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Плануйте заздалегідь. Дослідження, що проводилося у США, показало, що люди віком від 50 років, котрі мали звичку планувати наперед всі майбутні справи, живуть довше за тих, хто живе спонтанно й одним днем. Учені вважають, що властивість все планувати підвищує у людей впевненість у своїй здатності контролювати життя і тим самим знижує їх рівень стресу.

Ходіть по магазинах. За даними дослідників з Тайваню, люди середнього та старшого віку, котрі самостійно здійснюють покупки в магазинах, збільшують свої шанси на довголіття на 28%. При цьому, кажуть вчені, люди отримують фізичне навантаження, тренують свою пам'ять та взаємодіють з іншими людьми. Таким чином їх мозок залишається активним і молодим значно довше.

Не лінуйтесь ходити на закупи

Користуйтеся Інтернетом. Дослідження мозку у літніх людей показало: пенсіонери, які щодня заходили в інтернет, шукали цікаву для них інформацію або спілкувалися з іншими користувачами, – мали активніші ті ділянки мозку, які відповідали за мову, читання, пам'ять, зорові особливості та прийняття рішень. Іншими словами, мали кращий захист від когнітивного старіння.

Вживайте куркуму. Регулярне вживання цієї спеції у середньому і похилому віці допомагає краще зберегти розумові здібності. Головний компонент куркуми – антиоксидант куркумін – володіє антизапальними й антипухлинними властивостями. Експерименти свідчать: пенсіонери, які їли карі двічі на тиждень, справлялися з інтелектуальними завданнями значно успішніше ніж ті, хто не вживав куркуму.

Куркума надзвичайно корисна

Працюйте або майте постійне заняття. Результати багатьох досліджень свідчать про те, що на тривалість життя людини впливає такий фактор, як відчуття емоційного задоволення від самореалізації. Саме таке відчуття дає літнім людям можливість мати роботу або заняття, що вимагає від людини певної віддачі і результату.

Заведіть домашнього улюбленця. Спілкування з тваринами забезпечує людям психо-емоційну рівновагу, а також додатково дарує масу позитивних емоцій. Крім того, догляд за тваринами вимагає певної організованості, що в міру старіння тільки плюс. Також з тваринами потрібно виходити на прогулянки, що допомагає підтримувати рівень фізичної активності, дихати свіжим повітрям і розширювати спілкування, знайомлячись з іншими власниками домашніх вихованців.

Заведіть собі домашнього улюбленця

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