Як в Німеччині проводять краш-тести автомобілів

Наразі всі автомобілі випробовують за одним з двох сценаріїв / anubi

Найбільші автогіганти щорічно розбивають кілька сотень машин, щоб переконатися в їх надійності.

Усі відомі автобренд мають полігони для всебічного випробування своїх виробів на міцність, однак існують і незалежні лабораторії.

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Сьогодні ми на прикладі акредитованого німецького краш-центру ADAC розберемося, як проходять краш-тести автомобілів. Ласкаво просимо у краш-центр ADAC в баварському місті Ландсберг. Центр акредитований і відповідає вимогам Euro NCAP (Європейського комітету з проведення незалежних краш-тестів авто з оцінкою активної безпеки і пасивної безпеки).

Наразі всі автомобілі випробовують за одним з двох сценаріїв аварій: європейському Euro NCAP і американському NHTSA. Як можна здогадатися, сьогодні ми побачимо перший сценарій.

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