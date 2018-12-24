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Як в Німеччині проводять краш-тести автомобілів

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Наразі всі автомобілі випробовують за одним з двох сценаріїв - фото 1
Наразі всі автомобілі випробовують за одним з двох сценаріїв / anubi

Найбільші автогіганти щорічно розбивають кілька сотень машин, щоб переконатися в їх надійності.

Усі відомі автобренд мають полігони для всебічного випробування своїх виробів на міцність, однак існують і незалежні лабораторії.

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Сьогодні ми на прикладі акредитованого німецького краш-центру ADAC розберемося, як проходять краш-тести автомобілів. Ласкаво просимо у краш-центр ADAC в баварському місті Ландсберг. Центр акредитований і відповідає вимогам Euro NCAP (Європейського комітету з проведення незалежних краш-тестів авто з оцінкою активної безпеки і пасивної безпеки).

Наразі всі автомобілі випробовують за одним з двох сценаріїв аварій: європейському Euro NCAP і американському NHTSA. Як можна здогадатися, сьогодні ми побачимо перший сценарій.

Як в Німеччині проводять краш-тести автомобілів - фото 297298

Як в Німеччині проводять краш-тести автомобілів - фото 297299

Як в Німеччині проводять краш-тести автомобілів - фото 297300

Як в Німеччині проводять краш-тести автомобілів - фото 297301

Як в Німеччині проводять краш-тести автомобілів - фото 297302

Як в Німеччині проводять краш-тести автомобілів - фото 297303

Як в Німеччині проводять краш-тести автомобілів - фото 297304

Як в Німеччині проводять краш-тести автомобілів - фото 297305

Як в Німеччині проводять краш-тести автомобілів - фото 297306

Як в Німеччині проводять краш-тести автомобілів - фото 297307

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Джерело: fotoklumba
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