У Києві бачили новітній спорткар BMW 850i

Цю відроджену модель презентували зовсім нещодавно, але її вже можна помітити на українських дорогах.

Можливо, перший в країні екземпляр BMW 850i був знятий в центрі Києва. Характеристики цієї модифікації свідчать, що вона оснащується 4,4-літровим мотором потужністю 530 сил.

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Заявлений розгін до 100 км на годину – 3,9 секунди. Дуже непогано, як для майже 5-метрового купе! Окремо хочеться звернути увагу на номерний знак. Нова вісімка BMW оснащується 8-ступінчастою автоматичною КПП і адаптивними амортизаторами, а в якості опції є повнокероване шасі.

В Україні офіційно доступні всі існуючі наразі варіації. Всього їх чотири, а вартість варіюється в межах 3-4 мільйонів гривень.

У Києві бачили новітній спорткар BMW 850i

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