Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

У Києві бачили новітній спорткар BMW 850i

  • 54
Заявлений розгін до 100 км на годину – 3,9 секунди - фото 1
Заявлений розгін до 100 км на годину – 3,9 секунди / The Drive

Цю відроджену модель презентували зовсім нещодавно, але її вже можна помітити на українських дорогах.

Можливо, перший в країні екземпляр BMW 850i був знятий в центрі Києва. Характеристики цієї модифікації свідчать, що вона оснащується 4,4-літровим мотором потужністю 530 сил.

І ще: Porsche вивела на тести кабріолет 911 Convertible: шпигунські фото

Заявлений розгін до 100 км на годину – 3,9 секунди. Дуже непогано, як для майже 5-метрового купе! Окремо хочеться звернути увагу на номерний знак. Нова вісімка BMW оснащується 8-ступінчастою автоматичною КПП і адаптивними амортизаторами, а в якості опції є повнокероване шасі.

В Україні офіційно доступні всі існуючі наразі варіації. Всього їх чотири, а вартість варіюється в межах 3-4 мільйонів гривень.

У Києві бачили новітній спорткар BMW 850i - фото 296654
У Києві бачили новітній спорткар BMW 850i

Читайте також: Lotus Evora оригінально привітав зі святами: дивіться відео

Джерело: 1k.com.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
  • 12 грудня, 12:15
  • 1377
Найкращі гаджети 2018 року, якими користуються у всьому світі
  • 20 грудня, 12:15
  • 734
Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 17 грудня, 07:00
  • 1915
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології