Porsche вивела на тести кабріолет 911 Convertible: шпигунські фото

Фотошпигуни упіймали прототип нового кабріолета Porsche 911, який їздив вулицями майже без маскування. Як і модель попереднього покоління, новий кабріолет 911 отримав тканинний дах, на розгортання якого потрібно не більше, ніж 20 секунд.

Судячи по знімках, зміни зведуться лише до м'якого складного верху замість жорсткого даху. Кузов з виразними задніми колісними арками відмінно поєднується з тканинним верхом. При цьому невеликі частинки камуфляжу приховують дрібні деталі новинки.

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Фотошпигуни упіймали прототип нового кабріолета Porsche 911

Ймовірно, кабріолет спочатку з'явиться у версії Carrera S, а потім в базовому варіанті Carrera. У випадку з Carrera S і Carrera 4S мова повинна йти про 3-літровий 6-циліндровий опозитний мотор потужністю 443 к.с. з 8-ступінчастою роботизованою коробкою передач з подвійним зчепленням або 7-ступінчастою механічною коробкою передач. Будуть, звичайно, не тільки задньо-, а й повнопривідні версії.

Прем'єра кабріолета Porsche 911 (992) повинна відбутися на початку 2019 року. Вартість нової модифікації становить 113 300 доларів за купе.

Фотошпигуни упіймали прототип нового кабріолета Porsche 911

Фотошпигуни упіймали прототип нового кабріолета Porsche 911

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