Як утеплити будинок без обігрівача: прості поради експертів

Укренерго розповіли: як в режимі економії українцям уберегти свою домівку від холоду. Читайте далі та дізнайтеся, як підвищити температуру на кілька градусів за допомогою дотримання низки простих рекомендацій!

Укренерго зауважує, що така ощадливість допоможе взимку захиститися від холоду й зберегти здоров'я.

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Як швидко утеплити дім:

Утеплити підлогу можна у найпростіший спосіб – покласти килим під ноги.

Вікна варто закрити щільними шторами з цупкого матеріалу. Проте вони не повинні закривати батареї!

Дерев'яні вікна утепліть ущільнювачем, а на металопластикових вікнах перевірте щільність прилягання гумового ущільнювача.

Зніміть з домашніх радіаторів/батарей декоративні панелі, а також відсуньте від них меблі. Важливо, щоб ніщо не закривала і не перекривало.

Нехай фахівці перевірять стан радіаторів опалення/батарей. Можливо потрібно позбутися повітря.

Утеплити будинок можна і комплексно – герметизувати щілини у віконних рамах та дверях під'їздів і спільних балконів, утеплити стіни, технічні приміщення тощо.

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