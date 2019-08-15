Як усунути головний біль: 5 природних анальгетиків

Мало хто знає про те, що в нашому розпорядженні є легкодоступні натуральні альтернативи знеболювальних таблеток. І часом вони значно корисніші, ніж повноцінні лікарські препарати.

Куркума. Вона належить до сімейства імбирних рослин, які дуже ефективні при боротьбі з болем, пов'язаним з різного роду запальними процесами.

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Куркума може стати відмінним знеболювальним

Стручковий перець. Має потенціал зменшити рівень болю в спині. Наносьте його безпосередньо на ті області тіла, звідки відчуваються больові імпульси, і через кілька днів ви можете побачити бажаний ефект.

Ефірна олія лаванди. Багато століть відомо про її знеболювальний, протизапальний вплив. Олія дає полегшення проти болю і тривожності, а також вона допомагає краще спати.

Ефірна олія лаванди має позитивний вплив

Ефірна олія м'яти. Містить такі компоненти, як карвакрол, ментол, а також лимон. Ефірна олія м'яти позбавляє хворобливих спазмів і проблем, пов'язаних з артритами.

Гвоздика. Популярна спеція також відома протизапальною і антиоксидантним впливом, гвоздика ефективна проти зубного болю.

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