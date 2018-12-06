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Новий рік 2019 у Карпатах - куди поїхати на відпочинок в Карпати
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Якщо ви планували поїхати на відпочинок у Карпати, то новорічні свята – ідеальна для цього пора. Радіо МАКСИМУМ пропонує добірку курортів і місць Карпат, які найкраще підійдуть для святкування Нового року 2019.
Кличте друзів і збирайтеся у гори, щоб нарешті відпочити від метушні та робочих буднів.
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Передовсім, відпочинок у Карпатах можна поділити на кілька типів: гірськолижні курорти, сільський туризм, а також SPA-курорти. Про кожен із них ми розповімо детальніше, щоб ви самостійно могли визначитися з тим, що подобається вам більше.
Гірськолижні курорти Карпат
Косівщина
Це мальовниче містечко відоме завдяки Гуцульському сувенірному ринку. Його, до слова, вважають одним із найбільших на Прикарпатті. Туристи тут можуть придбати не лише вишиті рушники, кераміку, різьблені, а також плетені вироби, а й усілякі гуцульські смаколики. А завдяки тому, що Косів розташований біля підніжжя Карпат, тут облаштували лижний спуск (близько 1200 метрів).
Забронювати помешкання у Косові можна від 250 гривень за ніч.
Буковель
Не написати про сам Буковель ми не могли. Це один із найпопулярніших курортів в Карпатах, який, до слова, є найдорожчим. До прикладу, ніч у готелі обійдеться вам, щонайменше, у 1000 гривень. Стільки ж потрібно буде викласти за ski-pass, якщо ви плануєте кататися на лижах або сноуборді. Тим не менше, Буковель щороку збирає на своїх схилах усе більше туристів не лише з України, а й з усього світу.
Зелений туризм
Ворохта
Якщо ви плануєте поїхати до Буковелю, щоб кататися на лижах або сноуборді, але хочете істотно зекономити на харчуванні та житлі – зверніть увагу на Верховину. Це курортне місто розташоване біля Буковелю, але ціни на проживання та їжу тут істотно нижчі, ніж на відомому курорті.
Заночувати у Ворохті можна від 250 гривень за ніч. Якщо ви плануєте поїхати туди великою компанією – уточніть кількість спальних місць у будиночках, щоб з відпочинок пройшов з максимальним комфортом.
Яремче
Якщо ж вас цікавить пасивний відпочинок на природі – вирушайте до Яремча. Це неймовірне містечко, яке потішить своїм затишком, а також інфраструктурою. Ви зможете не лише прогулюватися містечком, а й помилуватися водоспадом Пробій і привезти додому місцевих сувенірів.
Особливістю Яремче є й те, що це місто розташоване не так уже й далеко від Буковелю, а це означає, що ви будь-коли можете зірватися з місця, щоб зробити ваш відпочинок трішки екстремальним.
Заночувати у Яремче обійдеться від 400 гривень з особи.
SPA-курорти Карпат
Воєводино
Якщо ви хочете втекти з міста, Воєводино – найкращий варіант для реалізації свого плану. На території у 17 гектарів розташовані кілька готелів, невеличкі котеджі, ресторани, SPA-центр з басейном, фітнес-залом, лазні, арт-клуб, Кінний Клуб, ігрові майданчики та багато іншого. Тут можна буде не лише відволіктися від метушні, а й набратися сил для нових звершень.
Щоправда, з 29 грудня тут діє Новорічний пакет, який містить 5 ночей / 6 днів. Таке задоволення обійдеться вам у 13 750 гривень з особи. До вартості входить сніданок, відвідування тренажерного залу, додаткові розважальні й оздоровлювальні заходи, відвідування басейну та парковка.
Новий рік у Карпатах – ідеальний варіант набратися сил та енергії, а також можливість відволіктися від буденних справ та обов'язків. Відпочивайте на МАКСИМУМ!
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