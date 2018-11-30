Стюардеса розповіла про зовнішні ознаки небезпечних авіапасажирів

Співробітниця авіакомпанії розповіла, на які особливості зовнішнього вигляду звертають увагу бортпровідниці, коли пропускають пасажирів в літак.

За словами Дженіс Бріджер, яка пропрацювала 27 років стюардесою, в першу чергу члени екіпажу помічають, чи не п'яний пасажир. "Якщо ми бачимо, що він [пасажир] нетверезий, то ми просимо його піти. З ним можуть виникнути проблеми в польоті", – пояснила бортпровідниця.

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Також співробітників насторожують пасажири, які виглядають хворими. "Якщо у людини був хворобливий блідий вигляд, ми не пускали його в літак. Ніхто не хоче, щоб він поширював свої мікроби", – уточнила Бріджер.

Можуть виникати проблеми з пасажирами під час польоту

Вона зізналася, що завжди помічає сильних м'язистих пасажирів. "Якщо хтось виглядає фізично сильним, то я запам'ятовую його обличчя і місце, де він сидить", – розповіла бортпровідниця. Жінка пояснила, що розраховує на їхню допомогу в разі виникнення конфлікту.

У листопаді п'яна пасажирка авіакомпанії Air India влаштувала істерику на борту літака. 50-річна ірландка, що прямувала з Мумбаї в Лондон в салоні бізнес-класу, попросила у одного з членів екіпажу чергову пляшку вина, однак жінці відмовили в проханні. В результаті жінка влаштувала істерику і почала викрикувати у сторону пілота нецензурні вирази.

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