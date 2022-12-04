Скільки людей у світі мають імунітет до COVID-19: відповідь ВООЗ

Скільки людей вже мають імунітет до коронавірусу / GR Stocks on Unsplash

Пандемія COVID-19 все ще не відступила, однак у Всесвітній організації охорони здоров'я поділились новинами про те, скільки ж людей у світі вже мають імунітет до коронавірусу.

З 202 року, на жаль, слово "пандемія" стало звичним для людей з різних країн. Коронавірус сколихнув весь світ і досі залишається небезпечним, проте в ВООЗ розповіли, що близько 90% населення на планеті має певний імунітет до COVID-19, пише Polskie radio.

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Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус наголошує, що у людей виникла певна форма імунітету саме до вірусу SARS-CoV-2 завдяки вакцинації чи попередній інфекції.

Зниження пильності все одно залишає двері відчиненими для появи нового варіанту, який, ймовірно, пошириться і витіснить варіант Omicron, який зараз домінує, – наголошує він, закликаючи не розслаблятись та не забувати про базові правила під час пандемії.

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Тедрос Аданом Гебреєсус також додав, що в тестуваннях, вакцинації та епіднагляді все ще залишаються вразливі місця, тому є всі умови для появи нового варіанту вірусу зі значно вищим рівнем смертності.

Зараз у світі загалом зареєстровано 640 млн людей з COVID-19, а за час пандемії зафіксовано 6,6 млн смертей. Як наголошують у ВООЗ, дані не можна назвати повними, оскільки реальна кількість інфікованих та летальних випадків може значно перевищувати дані, які отримують медики.

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