У Києві бачили раритетний 30-річний ЗАЗ

У Києві виявили ексклюзивний "Запорожець". Автомобіль примітний мінімальним пробігом і рідкісною версією виконання.

Машину знайшов автоблогер Roma Uracco, який спеціалізується на пошуку "капсул часу". Мова йде про ЗАЗ-968М 1992 року випуску, на одометрі якого всього 121 км (з яких 14 км накатали за останній рік).

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При цьому перед нами не звичайний Запорожець, а в модифікації МД, такий автомобіль оснащений зміненим керуванням для людей з пошкодженням однієї ноги. Від стокового 968-го відрізняється ось чим: в підлозі є одна педаль, що відповідає за зчеплення. А от газ і гальмо здійснюється за допомогою підрульових пелюсток і великого важеля на центральному тунелі відповідно.

Що ж стосується ЗАЗ-968 МД, він оснащений 1,2-літровим карбюраторним мотором з віддачею 41 к.с. Позначку в 100 км/год машина вагою 840 кг долає за 32 секунди, максимальна швидкість дорівнює 118 км/год.

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