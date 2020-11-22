Як уникнути повного локдауну в Україні: проста порада від МОЗ

В Україні втримується карантин через погіршення ситуації з коронавірусом, тому у МОЗ регулярно діляться не лише свіжими новинами, а й нагадують основні правила. Цього разу експерти розповіли, яка проста річ допоможе уникнути локдауну.

На офіційній сторінці Коронавірус.Інфо від МОЗ в соцмережі Telegram нагадали про основні правила поведінки у кафе та ресторанах. Нагадаємо, що пом'якшення карантину не означає його скасування.

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“Дотримання маскового режиму – одне з головних правил протиепідемічної безпеки. Носіть маски та захистить від хвороби себе та своїх близьких. Якщо 95% людей будуть дотримуватися маскового режиму, можна буде уникнути локдауну”, – відзначають у повідомленні.

Відзначимо, що зараз в Україні триває вже другий тиждень карантин вихідного дня. Як вже коментували у МОЗ, через порушення правил ситуація з коронавірусом взагалі не покращується. Також за останній тиждень були нові рекорди за кількістю захворюваності за добу.

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