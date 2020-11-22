Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Як уникнути повного локдауну в Україні: проста порада від МОЗ

  • 2
Як уникнути посилення карантину - фото 1
Як уникнути посилення карантину

В Україні втримується карантин через погіршення ситуації з коронавірусом, тому у МОЗ регулярно діляться не лише свіжими новинами, а й нагадують основні правила. Цього разу експерти розповіли, яка проста річ допоможе уникнути локдауну.

На офіційній сторінці Коронавірус.Інфо від МОЗ в соцмережі Telegram нагадали про основні правила поведінки у кафе та ресторанах. Нагадаємо, що пом'якшення карантину не означає його скасування.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 листопада

“Дотримання маскового режиму одне з головних правил протиепідемічної безпеки. Носіть маски та захистить від хвороби себе та своїх близьких. Якщо 95% людей будуть дотримуватися маскового режиму, можна буде уникнути локдауну”, – відзначають у повідомленні.

Як уникнути повного локдауну в Україні: проста порада від МОЗ - фото 436082

Відзначимо, що зараз в Україні триває вже другий тиждень карантин вихідного дня. Як вже коментували у МОЗ, через порушення правил ситуація з коронавірусом взагалі не покращується. Також за останній тиждень були нові рекорди за кількістю захворюваності за добу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
  • 12 листопада, 18:00
  • 217
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 15 листопада, 16:17
  • 744
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2665482
Загрузка...
Новини