На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 листопада
-
- 1
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 22 листопада: в Україні виявлено 624 744випадки коронавірусу.
Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|624 744
|Одужали
|286 917
|Померли
|10 951
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (59 006) та у Харківській області (51 398). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|15 314
|
Волинська область
|21 456
|
Дніпропетровська область
|28 561
|
Донецька область
|20 026
|
Житомирська область
|26 154
|
Закарпатська область
|21 368
|
Запорізька область
|23 800
|
Івано-Франківська область
|31 859
|
Кіровоградська область
|4 258
|
Київ
|59 006
|
Київська область
|30 342
|
Львівська область
|40 879
|
Луганська область
|5 666
|
Миколаївська область
|14 957
|
Одеська область
|37 365
|
Полтавська область
|18 243
|
Рівненська область
|27 912
|
Сумська область
|22 612
|
Тернопільська область
|25 566
|
Харківська область
|51 398
|
Херсонська область
|8 549
|
Хмельницька область
|26 227
|
Чернівецька область
|31 034
|
Черкаська область
|17 748
|
Чернігівська область
|14 444
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-11-2020:
|Захворіли
|
58 512 319
|Одужали
|
40 477 677
|Померли
|
1 386 778
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 листопада
-
08:51Скільки днів на рік проводять у своєму смартфоні найактивніші користувачі: шокуюча цифра
-
08:16Погода в Україні 22 листопада: прогноз на неділю
- 21 листопада
-
21:57Надто сексуально: гарячі фото Тіни Кароль розбурхали користувачів мережі
-
21:24Журнал Time назвав 100 найкращих винаходів 2020 року
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
21:0022 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Ця красуня заробила у 2020 році на стрімах 550 тисяч доларів
-
20:21Як вчити англійську мову так, щоб ніколи її не вивчити: 10 порад
-
19:48Harley-Davidson випустила електровелосипеди за ціною китайського електрокара
-
19:18Нідерландський журналіст потрапив на закриту Zoom-конференцію міністрів оборони ЄС
-
18:45МастерШеф 10 сезон 12 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:24Рейтинг найнадійніших автомобільних брендів: лідер несподівано змінився
-
18:00Гороскоп на 22 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:42Дивіться, як Біллі Айліш вигулює собак-роботів у новому фільмів від Gucci
-
17:22Творці Бурдж-Халіфи показали концепт місячної багатоповерхівки: відео
-
16:48На вершині Евересту виявили частки мікропластику
-
16:19Карантин вихідного дня: у МОЗ прокоментували результати першого тижня
-
15:48HBO зніме серіал за мотивами першої частини популярної гри The Last of Us
-
15:21Запальна Демі Роуз у куртці на голе тіло здивувала фанатів (18+)
-
14:51Глава Xiaomi зруйнував 3 головні міфи про компанію
-
14:20Справжні паскудники: епічні фото котів, які розсмішать до сліз
-
13:50Експрес-тест на особистість: що ви побачили на картинці
-
13:20Гаряча тенісистка: модель Келлі Гейл розбурхала своїми формами (18+)
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 листопада
-
08:16Погода в Україні 22 листопада: прогноз на неділю
- 21 листопада
-
21:57Надто сексуально: гарячі фото Тіни Кароль розбурхали користувачів мережі
-
20:21Як вчити англійську мову так, щоб ніколи її не вивчити: 10 порад
-
18:24Рейтинг найнадійніших автомобільних брендів: лідер несподівано змінився
-
13:50Експрес-тест на особистість: що ви побачили на картинці
-
11:21День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
09:26Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада
-
08:19Чому так важливо замінити газовані солодкі напої на звичайну воду
- 20 листопада
-
21:57Не роби так: 5 поширених чоловічих помилок під час кунілінгусу
-
18:0510 перевірених способів підняти собі настрій за будь-яких умов
-
13:17Надя Дорофєєва – Gorit: дивіться відвертий кліп на першу сольну пісню співачки
-
11:19Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада
-
07:17Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом
- 19 листопада
-
20:14Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого
-
18:18Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку