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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 22 листопада: в Україні виявлено 624 744випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 12 079 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 34 397 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 182 331 результат тестування на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 листопада - фото 436038

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 624 744
Одужали 286 917
Померли 10 951

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (59 006) та у Харківській області (51 398). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 15 314

Волинська область

 21 456

Дніпропетровська область

 28 561

Донецька область

 20 026

Житомирська область

 26 154

Закарпатська область

 21 368

Запорізька область

 23 800

Івано-Франківська область

 31 859

Кіровоградська область

 4 258

Київ

 59 006

Київська область

 30 342

Львівська область

 40 879

Луганська область

 5 666

Миколаївська область

 14 957

Одеська область

 37 365

Полтавська область

 18 243

Рівненська область

 27 912

Сумська область

 22 612

Тернопільська область

 25 566

Харківська область

 51 398

Херсонська область

 8 549

Хмельницька область

 26 227

Чернівецька область

 31 034

Черкаська область

 17 748

Чернігівська область

 14 444

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-11-2020:

Захворіли

58 512 319
Одужали

40 477 677
Померли

1 386 778

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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