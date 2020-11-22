Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 22 листопада: в Україні виявлено 624 744випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 12 079 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 34 397 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 182 331 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 624 744 Одужали 286 917 Померли 10 951

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (59 006) та у Харківській області (51 398). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 15 314 Волинська область 21 456 Дніпропетровська область 28 561 Донецька область 20 026 Житомирська область 26 154 Закарпатська область 21 368 Запорізька область 23 800 Івано-Франківська область 31 859 Кіровоградська область 4 258 Київ 59 006 Київська область 30 342 Львівська область 40 879 Луганська область 5 666 Миколаївська область 14 957 Одеська область 37 365 Полтавська область 18 243 Рівненська область 27 912 Сумська область 22 612 Тернопільська область 25 566 Харківська область 51 398 Херсонська область 8 549 Хмельницька область 26 227 Чернівецька область 31 034 Черкаська область 17 748 Чернігівська область 14 444

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-11-2020:

Захворіли 58 512 319 Одужали 40 477 677 Померли 1 386 778 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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