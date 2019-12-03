Як уникнути похмілля: поради дієтолога

Що робити, що б не було похмілля / Кадр з фільм Похмілля у Вегасі

Святкування зими вже розпочалось, тому варто бути готовими до наслідків надто веселих гулянок. Відома дієтолог поділилась порадами, як уникнути похмілля та бадьоро почуватись після гучної вечірки.

Дієтолог Керрі Торрентс розповіли про прості, але справді ефективні способи, як не страждати від поганого самопочуття на наступний день після веселих свят.

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Першим пунктом у підготовці до вживання спиртного є хороша трапеза. У жодному разі не можна пити алкоголь натщесерце. Але це не означає, що солоні закуски підійдуть замість повноцінного прийомі їжі. Він них лише більше захочеться пити будь-що.

Також на святкуваннях не варто зловживати газованими напоями, які пришвидшують стан сп'яніння, а от звичайна вода доволі добре втамує спрагу та допоможе уникнути зневоднення. Дієтолог вирішила нагадати і про те, що віскі, бренді та інші темні напої часто викликають особливо важке похмілля, тому ними теж не варто захоплюватись.

Якщо ж ситуація вийшла з-під контролю, то на наступний день після святкування важливо відновити водно-сольовий баланс: пити чимало води та їсти прості продукти.

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