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Як уникнути похмілля: 4 прості поради, які не підведуть

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Як уникнути похмілля - фото 1
Як уникнути похмілля

Після веселого вечора є доволі високі шанси стикнутись з похміллям. І ці неприємні відчуття навряд чи можуть комусь подобатись, тому зібрали кілька простих, але дієвих порад уникнути головного болю і нудоти після випивки.

Ні для кого не стане відкриттям, що чарівної пігулки від похмілля не існує, адже найкращий спосіб з ним не стикнутись - відмовитись від спиртного, передає The Daily Star. Якщо ж у вас вже заплановані веселощі, то ці кілька порад від винних експертів допоможуть вранці не прокинутись зомбі.

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1. Починайте зі слабкоалкогольний напоїв

Чудовий вечір – це більше про компанію, аніж про те, щоб за перші 15 хвилин випити якомога більше. Тому краще обирати напої з низьким вмістом алкоголю. Це дозволить менше випити, більше часу провести у "веселому" стані, а також вранці не помирати від головного болю.

Як уникнути похмілля: 4 прості поради, які не підведуть - фото 454633

2. Дотримуйтесь правила однієї склянки води

Дуже часто саме дегідратація є причиною багатьох симптомів похмілля. Тому візьміть за правило випивати склянку води між кожним келихом спиртного. Це ще й це дозволить контролювати кількість алкоголю за вечір, а також ще більше не вдаряти по організму, якому необхідно виводити токсини.

Як уникнути похмілля: 4 прості поради, які не підведуть - фото 454637

3. Пийте менше, але краще

Суть поради доволі проста: замість великої кількості дешевих шотів краще брати менше дорожчого та якіснішого спиртного. Це дасть шанс насолодитись напоєм, а також розуміти, що його кількість потрібно "розтягнути" на весь вечір.

Як уникнути похмілля: 4 прості поради, які не підведуть - фото 454634

4. Озбройтесь на випадок похмілля

Як би ви не хотіли контролювати ситуацію, але це не завжди вдається. Тому підготуйтесь до ранку, якщо є шанси на неприємні відчуття. Вода у вільному доступі, таблетки від головного болю та готова корисна їжа точно не будуть зайвими.

Як уникнути похмілля: 4 прості поради, які не підведуть - фото 454636

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