Як уникнути похмілля: 4 прості поради, які не підведуть

Після веселого вечора є доволі високі шанси стикнутись з похміллям. І ці неприємні відчуття навряд чи можуть комусь подобатись, тому зібрали кілька простих, але дієвих порад уникнути головного болю і нудоти після випивки.

Ні для кого не стане відкриттям, що чарівної пігулки від похмілля не існує, адже найкращий спосіб з ним не стикнутись - відмовитись від спиртного, передає The Daily Star. Якщо ж у вас вже заплановані веселощі, то ці кілька порад від винних експертів допоможуть вранці не прокинутись зомбі.

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1. Починайте зі слабкоалкогольний напоїв

Чудовий вечір – це більше про компанію, аніж про те, щоб за перші 15 хвилин випити якомога більше. Тому краще обирати напої з низьким вмістом алкоголю. Це дозволить менше випити, більше часу провести у "веселому" стані, а також вранці не помирати від головного болю.

2. Дотримуйтесь правила однієї склянки води

Дуже часто саме дегідратація є причиною багатьох симптомів похмілля. Тому візьміть за правило випивати склянку води між кожним келихом спиртного. Це ще й це дозволить контролювати кількість алкоголю за вечір, а також ще більше не вдаряти по організму, якому необхідно виводити токсини.

3. Пийте менше, але краще

Суть поради доволі проста: замість великої кількості дешевих шотів краще брати менше дорожчого та якіснішого спиртного. Це дасть шанс насолодитись напоєм, а також розуміти, що його кількість потрібно "розтягнути" на весь вечір.

4. Озбройтесь на випадок похмілля

Як би ви не хотіли контролювати ситуацію, але це не завжди вдається. Тому підготуйтесь до ранку, якщо є шанси на неприємні відчуття. Вода у вільному доступі, таблетки від головного болю та готова корисна їжа точно не будуть зайвими.

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