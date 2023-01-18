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Як уникнути подразнення та порізів під час гоління: 3 прості поради для чоловіків

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Як голитися без порізів і подразнення - фото 1
Як голитися без порізів і подразнення

Шкіра вашого обличчя надзвичайно чутлива. Тож під час гоління потрібно бути максимально обережним, щоб не пошкодити її. Для цього візьміть на озброєння ці 3 поради. Вони допоможуть уникнути подразнення та порізів.

Як пише Medikforum, є щонайменше кілька порад, які допоможуть потурбуватися про шкіру обличчя під час гоління. Прислухайтеся до них, щоб не довелося зранку переживати через свій зовнішній вигляд.

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Нагрійте шкіру до гоління

Нерідко бритву в руки беруть і користуються на холодну шкіру. Без попередньої підготовки можливі різні наслідки, в тому числі порізи та подразнення. Уникнути ускладнень можна, якщо попередньо нагріти шкіру та розкрити пори. Тоді ви отримаєте чистіше гоління, а ваша шкіра матиме привабливий вигляд.

Використовуйте піну для гоління

Багато людей ігнорують такі засоби як піна, гель або крем для гоління. Деякі використовують їм на заміну мило, а інші взагалі роблять це на суху шкіру. У всіх ситуаціях можливі порізи. Кращого ефекту від гоління ви зможете досягти тільки при застосуванні гелю для гоління. Спеціальний засіб для того і створений, щоб допомогти позбутися подразнення та порізів. Головне наносити засіб тонким рівним шаром, після чого голитися.

Як уникнути подразнення та порізів під час гоління: 3 прості поради для чоловіків - фото 470894

Голіть волосся у напрямку росту

Більшість людей голять волосся на обличчі проти його росту. Це неправильно, адже це може спровокувати порізи, а через деякий час – вростання волосся. Так, гоління проти росту волосся ефективніше, однак результат не вартий травмування шкіри. Особливо якщо вона у вас чутлива.

Як бачите, способів уникнути порізів значно більше, ніж може здатися. Варто тільки дотримуватися наших порад – і ваша шкіра буде значно гарнішою, чистішою і здоровішою.

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