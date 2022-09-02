На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як уникнути осінньої депресії: поради для знаків Зодіаку
-
- 996
Восени чимало людей почуваються значно гірше та починають помічати більше негативу. Тому астрологи розповіли, як знакам Зодіаку впоратись з хандрою у цю пору року.
Осіння депресія є доволі поширеним явищем, з яким стикають люди. Тому у цей період важливо правильно налаштувати себе на позитивну хвилю, адже осінь насправді не менш чудова пора, ніж інші. Астрологи пояснили, що варто робити різним знакам Зодіаку, щоб уникнути погіршення самопочуття.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 29 серпня – 4 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Овен. Ось кому справді не варто замикатись вдома, адже саме рух та спілкування допомагає їм заглиблюватись у найгірші думки. Але краще уникати суперечок та негативних людей. Не витрачайте свою енергію даремно.
Телець. Представникам цього знаку Зодіаку варто уважніше розпоряджатись своїм часом та силами. Тому знаходьте час відпочити та не перевтомлюйтесь. Для гарного настрою краще уникати двох моментів, а саме надмірності та жадібності.
Близнюки. Таким людям найкраще допоможуть впоратись з хандрою оновлення стилю, фізична активність та друзі. Краще розпрощатись з ризикованими справами і надати перевагу вашому улюбленому плануванню.
Рак. Найкраще з поганими думками таким людям допомагає впоратись відпочинок та час з родиною. Вересень стане чудовим часом для того, щоб відправитись у відпустку, навести лад у домівці та в голові.
Лев. Ідеальним способом уникнути хандри для Левів є відмова від надто грандіозних планів на майбутнє. Настав час зосередитись на тому, що є зараз. Якщо потребуєте підтримки, то зверніться до близьких, але без докорів.
Діва. Як би вам не було лінь виконувати певні справи, але не можна легковажити. Саме поява проблем через недопрацювання і може призвести до депресивного настрою. Краще робіть менше, але якісно.
Терези. Ось кому не можна боятись труднощів і варто з ними боротись якомога швидше і не відкладати на якийсь інший час. Краще зараз докласти більше зусиль, ніж потім стати заручником невиконаних завдань.
Скорпіон. Прояви лагідності та доброти близьким допоможуть Скорпіонам почуватись краще, адже дарувати тепло не менш приємно. Будьте поряд з близькими і не бійтесь їх підтримувати.
Стрілець. Таким людям краще відмовитись від бажання комусь щось довести. Уникайте конфліктів, адже вони можуть добряче вдарити по вашому особистому життю. Більше позитивних емоцій.
Козеріг. Фізична активність є ідеальним способом для Козерогів позбутись усього негативу. Пора піднятись з ліжка та рухатись, щоб справді змінити своє життя і не зависати у гнітючих роздумах.
Водолій. Для представників цього знаку універсальною є порада позбутись рутини. Хоч у вас є вдосталь справ, але це не заважає отримувати нові враження, відкривати для себе нові місця та просто навчатись чогось.
Риби. Ваші цілі зараз доволі розмиті, тому не варто викладатись сповна для того, що ви навіть не уявляєте. Відмовтесь від ризиків та суперечок, проявляйте більше доброти і приймайте її від оточення.
Читайте також: Успіх близько: цим трьом знакам Зодіаку найбільше пощастить у вересні
- 02 вересня
-
20:443 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:44Бомбосховище замість підвалу: поширені фейки про укриття у новобудовах в Україні
-
18:31Пухнастий гігант: відео з незвичайним собакою підкорює мережу
-
17:47NK – Кришталь: Настя Каменських випустила новий хіт українською
-
16:35На які знаки Зодіаку очікує вдача у перші вихідні осені
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:34"Стара худа анорексичка": Маша Єфросиніна відповіла на хейт про свою зовнішність
-
14:47Як забезпечити організм вітаміном D восени: поради медиків
-
13:52Samsung знову потролила Apple перед анонсом iPhone 14 – відео
-
12:51"Любимо Україну": Red Hot Chili Peppers з синьо-жовтим прапором підтримали українців
-
11:49У кожного є улюблена: незвичайні та дивні чашки з домівок по всьому світу
-
10:51Чи шкодять зору окуляри та контактні лінзи: відповідь експертів
-
09:46Погода в Україні 2 вересня: синоптик попередила про суттєве похолодання
-
08:44Як уникнути осінньої депресії: поради для знаків Зодіаку
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 01 вересня
-
20:44Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у вересні 2022
-
20:18Укрпошта випустила благодійну марку із псом Патроном: як вона виглядає та де можна купити
-
19:413 правила, як вигулювати собак під час тривалої комендантської години
-
19:07Що приготувати з квасолі: покроковий рецепт томатного рагу
-
18:30Почути космос: знімки телескопа Джеймса Вебба перетворили на музику
-
17:55Подивіться на комфортний всюдихідний кемпер на базі Hummer H1
-
17:27Олена Зеленська привітала українських школярів та вчителів з 1 вересня
-
16:50ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
-
16:24Житель Китаю перевіз машину просто на велосипеді: епічне відео
-
15:49Нафтовий танкер, що сів на мілину, перекрив судноплавство Суецьким каналом
- 02 вересня
-
19:44Бомбосховище замість підвалу: поширені фейки про укриття у новобудовах в Україні
-
16:35На які знаки Зодіаку очікує вдача у перші вихідні осені
-
15:34"Стара худа анорексичка": Маша Єфросиніна відповіла на хейт про свою зовнішність
-
10:51Чи шкодять зору окуляри та контактні лінзи: відповідь експертів
- 01 вересня
-
20:18Укрпошта випустила благодійну марку із псом Патроном: як вона виглядає та де можна купити
-
16:50ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
-
13:24Автоматами мене не вб'ють: ENLEO і Маша Кондратенко презентували пісню "Любов сильніша"
- 31 серпня
-
20:461 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:19ТНМК – Крокуй до укриття: український гурт випустив пісню-інструкцію для школярів
-
13:54"За Ірпінь, який ти мучив": Бумбокс під час концерту у Празі розчулив до сліз – відео
-
10:46Нідерланди підтримали заборону видачі віз для росіян
- 30 серпня
-
19:22Успіх близько: цим трьом знакам Зодіаку найбільше пощастить у вересні
-
16:52Чи можна перехопити ракети та "хакнути": 4 поширені фейки про "HIMARS"
-
13:51"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер другого фільму Антоніо Лукіча
-
10:23"Воля і свобода": Заліско записав кавер-версію на відомий польський хіт
- 29 серпня
-
20:2030 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:21Томатні млинці нашвидкуруч: оригінальний рецепт для ситного сніданку чи перекусу
-
13:55"Пішов нах*й, ванька": лідер гурту "Юркеш" розкритикував Дорна за трек українською
-
10:27Як мотивувати себе: 6 дієвих порад
- 28 серпня
-
21:2229 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Гороскоп на цей тиждень 29 серпня – 4 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:48Яким трьом знакам Зодіаку 28 серпня найбільше поталанить
- 27 серпня
-
20:2928 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:36Чого плачуть м*скалі: зацініть новий хіт від Jerry Heil, Лесі Нікітюк та Emdivity про Крим
-
12:51Артем Пивоваров і Оля Полякова випустили нову пісню "Тішся" на вірш Лесі Українки