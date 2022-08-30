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Успіх близько: цим трьом знакам Зодіаку найбільше пощастить у вересні
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Перший місяць осені буде особливим для багатьох людей, але саме цим знакам Зодіаку у вересні випаде нагода розпочати нову сторінку у житті та нарешті досягнути бажаного. Хто ж ці щасливчики долі - читайте далі.
Вересень принесе не лише порцію похолодання та меланхолії, а й вдачу кільком знакам Зодіаку. Астрологи розповіли, кому найбільше таланитиме на початку осені, пише Радіо MAXIMUM.
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- Телець. Представники цього знаку Зодіаку нарешті отримають бажаний запал, а їхній хороший настрій буде важко зіпсувати. І причиною для цього буде не лише розміщення планети, а й особлива енергетика осені. Ця пора надихає Тельців на надію та оптимізм. Тож швидкі та якісні дії цього знаку дозволять їм нарешті дійти до своїх цілей. Попереду у них дуже продуктивний та приємний місяць.
Представники цих знаків Зодіаку будуть улюбленцями долі у вересні / Jakob Owens on Unsplash
- Терези. Восени ці люди відчувають неймовірну енергію та впевненість в собі та власних цілях. Меркурій в Терезах буде сприяти спокою та рівновазі, тож всі хвилювання та стрес можна буде залишити позаду. Це позитивно вплине не життя та дії представників цього знаку Зодіаку. Тож насолоджуйтесь тим, що маєте, та рухайтесь до мрій, роблячи перерви на відпочинок.
- Риби. Якщо раніше ретроградний Меркурій перетворював будні Риб у суцільне неподобство, то у вересні ситуація кардинально зміниться. Їм щаститиме майже у всіх сферах: від роботи і до особистого життя. Але це не означає, що варто покладатись лише на зорі. Тому астрологи рекомендують їм випробовувати свої сили у чомусь новому та не відступати у справах, які вже заплановані.
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