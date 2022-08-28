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Гороскоп на цей тиждень 29 серпня – 4 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 29 серпня – 4 вересня 2022 року!
Завершення літа та початок осені видасться доволі активним та насиченим для більшості знаків Зодіаку, а деяким людям навіть вдасться трішки перепочити, передає Радіо MAXIMUM. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 29 серпня – 4 вересня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікує доволі легкий тиждень, хоч може здаватись, що справ буде вдосталь. Але з усіма завданнями вдасться впоратись значно швидше та без надмірних зусиль. Допоможе у цьому планування та правильний відпочинок. Саме час спробувати себе в чомусь новому.
Телець
У Тельців попереду дуже сонячний період у житті, коли удача супроводжуватиме їх майже всюди. Тому не звертайте увагу на дрібний негатив, адже навколо є чимало можливостей та причин радіти. Дозвольте собі жити зараз та планувати найближче майбутнє.
Близнюки
Близнюкам зараз варто зосередитись на тому. що вони планували вже давно. Починається сприятливий період, коли всі зусилля будуть виправдані та доволі швидко принесуть результат. Тому працюйте над тим, чого ви так прагнете.
Рак
Раки завершать літо на доволі позитивній ноті, тож не зайвим буде зберегти цей запал і на осінь. Початок сезонну жовтого листя та теплих пледів може неоднозначно вплинути на ваше самопочуття, тому дозволяйте собі відпочити, коли є нагода.
Лев
Леви зараз схожі на супергероїв, які з легкістю беруться за найскладніші завдання та доводять їх до завершення без надмірних зусиль. Але насправді такий активний ритм доволі складно витримувати, тож обов'язково знайдіть цього тижня час, щоб забути про всі справи та потішити себе.
Діва
Дівам астрологи радять наприкінці спекотного сезону спробувати завершити всі ключові завдання та з легкістю розпочати осінь. Ця пора року може стати особливим періодом, коли нарешті бажання стануть реальністю, але потрібно буде не лише працювати над цим, а й зберігати позитивне мислення.
Терези
Терези вже дуже близько до того, щоб упіймати хвилю вдачі та активно рухатись вгору. Але спершу потрібно буде попрацювати над внутрішньою гармонією. Спробуйте самотужки або з чиєю допомогою розібратись з тим, що вас турбує. Знаходити час для себе - нормально.
Скорпіон
Скорпіонам випаде нагода отримати нові враження та знання, тож скористайтесь нею. Звісно ж, це не означає, що варто погоджуватись на всі шалені пропозиції, а підходити до цього з розумом. Чудовий період для розширення світогляду.
Стрілець
Стрільців очікує легкий та позитивний тиждень, у якому можна буде не лише показати свої найкращі сторони, а й повернути собі відчуття радості від дрібних речей. Тому зберігайте хороший настрій, не дратуйтесь через те, на що не можете вплинути. Попереду чудова осінь.
Козеріг
Козерогам астрологи рекомендують цього тижня потурбуватись про те, щоб їхній моральний стан був на хорошому рівні. Часто у намаганнях встигнути все ці люди забувають про себе. Тому початок нового сезону краще провести без зайвих справ.
Водолій
Водоліїв чекає легкий та сонячний тиждень, сповнений позитивних моментів та яскравих вражень. Тому відкиньте всі думки, які тягнуть вас на дно, та насолоджуйтесь тим, що маєте. Зараз чудовий період для того, щоб отримати нові хороші емоції.
Риби
Риби зустрінуть початок осені доволі активно та вражатимуть своєю продуктивністю. Але це не означає, що варто підтримувати цей ритм, нехтуючи приємними, але не прибутковими справами. Тому внесіть у свій щільний графік час для хобі.
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