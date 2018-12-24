Як уникнути обмороження та переохолодження: поради медиків

Як уникнути обмороження та переохолодження

Лікарі розповіли, що робити, щоб не отримати обмороження взимку. Ці прості поради дозволять уникнути недуги та хвороб у холодну пору року.

На офіційній сторінці МОЗ в соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я. Цього разу медики поділились простими порадами, як не замерзнути на вулиці.

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Як уникнути обмороження та переохолодження:

Рухайте пальцями ніг та руками. Це покращить кровообіг. Водночас краще не надто активно займатись фізичними навантаженнями, щоб не виникла перевтома.

Щопівгодини або щогодини заходьте до теплого приміщення.

Не куріть, адже нікотин негативно впливає на стінки судин.

Як уникнути обмороження та переохолодження

Не доторкайте до металу, адже на місці контакту можна обморозити шкіру.

Носіть водонепроникні рукавички, якщо маєте контакт з бензином за мінусових температур.

Перед виходом з дому не забудьте поїсти. Якщо ви замерзли, то перекусіть та випийте теплої рідини.

Уважно стежте за погодою та уникайте мандрівок на далеку відстань.

Краще відмовтесь від алкоголю, адже він дарує оманливе відчуття тепла.

Багатошаровість, комфортне взуття, шарф, шапка, рукавички – обов’язкові атрибути та вимоги до зимового одягу.

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