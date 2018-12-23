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Вчені розповіли про незвичайну користь кави

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Вживання кави скорочує можливість інсульту на 8% - фото 1
Вживання кави скорочує можливість інсульту на 8% / Unsplash

Цей напій дуже корисний для серцево-судинної системи.

Нове дослідження вчених показало: споживання кави знижує ймовірність розвитку інсульту і серцевої недостатності, а безліч кавових антиоксидантів перекривають деякі фактори ризику.

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Вживання кави скорочує можливість інсульту на 8%, серцевої недостатності на 7%, заявили дослідники. У ході аналізу були враховані дані трьох великих наукових робіт, в яких розглядалася кореляція між споживанням кави і станом серцево-судинної системи у людей. В результаті, констатували вчені, вони отримали суттєві аргументи про корисність кави для серця, мозку і судин.

"Зв'язок між вживанням кави і зменшенням ризику розвитку серцевої недостатності та інсульту була послідовно відзначена у всіх трьох дослідженнях", – зазначила автор проекту доктор Лаура Стівенс.

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