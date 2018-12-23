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Чому жінки живуть довше за чоловіків

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Наявність двох Х-хромосом сприяє виживанню - фото 1
Наявність двох Х-хромосом сприяє виживанню / 5ps

Збільшена тривалість життя жінок в порівнянні з чоловіками може бути пов'язана з другою Х-хромосомою.

Дослідження на мишах допомогло фахівцям виявити генетичні механізми, що дозволяють самкам жити довше, ніж самцям.

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На думку вчених, вирішальне значення в цьому питанні відіграє друга Х-хромосома, яка містить безліч генів, пов'язаних з мозком, що в кінцевому рахунку має вирішальне значення для виживання.

Як відомо, Х-хромосома є у більшості ссавців: у особин жіночої статі їх дві, а у особин чоловічої статі одна. "Чоловіча" Y-хромосома головним чином відповідає за розвиток організму за чоловічим типом. Дослідники вивели мишей з різними комбінаціями хромосом і статевих залоз (гонад). Так в лабораторії з'явилися самці з XX-хромосомами і самки з XY-хромосомами. За винятком статевих хромосом, миші були генетично ідентичні і жили в однакових умовах. Як з'ясувалося, наявність двох Х-хромосом сприяла виживанню.

А, може, причина в цьому? :)

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Джерело: medicalxpress
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